Львів виділив 2 млн грн на закупівлю реагентів для ПЛР-тестів

Із резервного фонду бюджету міста виділили 2 млн грн на закупівлю реагентів, необхідних для проведення у хворих із підозрою на коронавірус аналізу, який роблять методом полімеразної ланцюгової реакції. Всі реагенти передадуть обласному лабораторному центру, який почав проводити такі тести. Відповідне рішення сьогодні, 27 березня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

2 млн грн мерія виділить львівській лікарні швидкої допомоги, яка закупить необхідні для ПЛР-тесту реагенти і передасть їх обласному лабораторному центру, який почав робити такі дослідження 26 березня.

Зазначимо, для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). На відміну від експрес-тестів вони дозволяють достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Раніше ПЛР-тести робили у центральній лабораторії в Києві, однак тепер матеріали хворих із підозрою на коронавірус не скеровують у столицю, їх у Львові досліджує методом ПЛР обласний лабораторний центр МОЗ України.

За добу обласний лабораторний центр може зробити 100 таких тестів. Аби отримати остаточні результати, потрібно трохи менше доби.

Як розповідав голова Львівської ОДА Максим Козицький, наразі Львівщина має 1800 тест-систем для проведення ПЛР, ще 1200 мають надійти протягом наступних десяти днів, тобто орієнтовно 5-6 квітня.

Проте навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого. Адже специфічного лікування пацієнтів із COVID -19 досі немає, хворобу лікують залежно від симптомів.

Наразі Львів мав лише одну упаковку Bioeasy на 25 тестів, які діагностують захворювання на 5-14 день після початку хвороби. Також мерія Львова нещодавно замовила 20 наборів реагентів для проведення полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19, їх вистачить для тестування близько 2000 людей.

Центр легеневого здоров’я у Львові теж закупив п’ять упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. А нещодавно стало відомо, що ПЛР на визначення коронавірусної інфекції можуть проводити на сучасних тест-системах для туберкульозу, які має згаданий Центр легеневого здоров’я у Львові. За один день тут можна зробити 400 тестів, але для цього потрібні спеціальні картриджі.

Нагадаємо, ввечері 23 березня до Львова привезли першу партію допомоги, яку Україні надав Китай для боротьби з коронавірусом. На потреби всієї області наразі скерували 4000 швидких тестів, 5000 медичних масок, 500 біокостюмів та реагенти для проведення тестів на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР). Згодом область має отримати другу партію такої допомоги.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють у 115 людей, 55 із них перебувають у лікарні, решта – вдома на самоізоляції. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, лише одна пацієнтка перебуває у важкому стані.

Коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

Коронавірусної інфекції лабораторно не виявили наразі у 36 людей на Львівщині.

В Україні загалом підтвердили уже 218 випадків захворювання на коронавірус, 5 із них – летальні.