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ПЛР-тести на коронавірус робитимуть у Львові

Андрій Котенський

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У Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ почали використовувати отримані з Китаю та Києва набори реагентів. Тепер ПЛР-тести (які дозволять виявляти інфекцію на ранній стадії) будуть робити у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Раніше аналізи треба було відправляти до Києва і чекати результат декілька днів. Тепер це займе пару годин.

«Очікуємо, що лабораторія робитиме від 100 тестів на день», – йдеться у повідомленні

Мерія дякує усім, хто відгукнувся і допомагає з наборами реагентів!

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