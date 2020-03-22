В Україну з Китаю везуть швидкі тести замість необхідних лабораторних

Літак з Китаю привезе до України не точні тест-системи для діагностики коронавірусу Covid-19, а швидкі експрес-тести. Зазначимо, що експрес-тести в умовах пандемії – неефективні, передає ZN.

«В Китайському літаку – експрестести. В мене все», – написав експерт Міністерства охорони здоров’я Павло Паламарчук у Facebook, але згодом видалив пост.

Лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) дозволяє достовірно встановили наявність чи відсутність коронавірусу у людини навіть до початку прояву симптомів.

Експрес-тести набагато менш точні і дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись в організмі лише на 5-6 день після появи симптомів. Водночас від зараження до появи перших симптомів може пройти щонайменше два тижні.

Результатом такого тесту є лише не дуже точна відповідь на питання – чи були в організмі людини антитіла проти вірусу 5-6 днів тому. Негативний результат не може виключити наявність зараження. Позитивний – теж дуже приблизний.

«Для ефективної боротьби з епідемією потрібні тест-системи (ПЛР-тестування). Для достовірної перевірки груп ризику, всіх, хто повернувся протягом останніх двох тижнів із-за кордону, всіх контактів захворівших, суперпереносчиків», – наголошує адвокатка Євгенія Закревська.

Без необхідної кількості ПЛР-тестування Міністерство охорони здоров’я не володіє достовірно інформацією про кількість хворих в країні, а статистика не дає повної картини.

Отже, неможливо запровадити адекватні протоколи тестування і уточнити необхідні карантинні заходи – посилити щодо ймовірно уражених кластерів і зменшити загальний негативний вплив на економіку.

Близько 1,5 тисяч тест-систем Україні передала Всесвітня організація охорони здоров’я, військовослужбовцям в Донбасі 1 тисячу системи ПЛР закупили волонтери. Натомість уряд поки що не закупив жодної тест-системи, і з Китаю, попри бравурні заяви влади, ці життєво необхідні системи також не летять.

Адвокатка закликає українців вимагати від влади докласти зусиль, щоб закупити тест-системи ПЛР в необхідній кількості, надати інформацію про перебіг перемовин з міжнародними організаціями щодо забезпечення тест-системами, забезпечити тестування методом ПЛР: подорожуючих, контактерів з хворими, лікарів, людей, які багато контактують з іншими на робочому місці (поліцейські, продавці, поштарі) тощо.

Нагадаємо, 20 березня з України до Китаю відправився військовий вантажний літак, який привезе медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримає з Китаю партію швидких тестів на коронавірус, яких вистачить для 1 мільйона людей.

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.