На Львівщині другою хворою на коронавірус виявилася 51-річна жінка

Другий випадок коронавірусу COVID- 19 на Львівщині підтверджено у 51-річної жінки. Про це повідомив в.о. директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, передає пресслужба Львівської ОДА.

«Пацієнт, тест якого на коронавірус дав позитивний результат, – жінка. Хвора – 1969 року народження», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою заступниця міського голови з гуманітарних питань, в.о. директора департаменту гуманітарної політики Галина Слічна під час брифінгу повідомила, що ця жінка 8 березня повернулася з Австрії.

«Весь цей час була на обсервації. Коли почала себе погано почувати, звернулася в обласну інфекційну лікарню, де в неї взяли відповідні аналізи. Оскільки не було суттєвих загострень, її відправили на самоізоляцію. Аналізи підтвердили захворювання на коронавірус», – сказала посадовиця.

При цьому Галина Слічна додала, що наразі стан інфікованої коронавірусом жінки є абсолютно нормальний, вона перебуває на обсервації.

«Перебувала в контакті з чоловіком і дітьми. Відповідно ми з’ясовуємо, з ким ще вона могла контактувати, починаючи з 8 березня», – наголосила вона.

Зазначимо, про другого хворого на коронавірус на Львівщині стало відомо ввечері, 22 березня. Втім 23 березня під час брифінгу представники Львівської ОДА повідомили, що не мають даних про другу людину, хвору на COVID-19. Втім зазначили, що ця особа перебуває у Львівській обласній інфекційній лікарні.

Нагадаємо, переший випадок коронавірусу зафіксували у львів’янина, який повернувся з Німеччини.

Як писав Львівський портал, станом на ранок 23 березня на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 94 людей, 32 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

В Україні загалом підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Нагадуємо, що у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора створення Гарячої лінії Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.