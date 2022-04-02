Львівський портал

Пряма мова
Олена Кондратюк: «Росія має бути з ганьбою виключена з усіх міжнародних та міжурядових організацій»
Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що світ має посилити санкції проти Росії та усіх, хто причетний до її злоч...
Блаженніший Святослав: «Через Україну постане новий світ, де більше не буде зла»
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) про 32-й день війни, що припав на Хрестопоклонну неділю, та про народження у муках нового життя Ук...
Євген Нищук: «Тепер ми не на підмостках театрів, ми зі зброєю в окопах і бліндажах стоїмо за нашу Україну»
Колишній міністр культури України, Народний артист України Євген Нищук про акторів, які зійшли з театральних сцен, взяли в руки зброю і стал...
Зеленський: «Хоча б відсоток хоробрості захисників Маріуполя тим, хто 31 день думає, як передати літаки, або танки»
Звернення президента України Володимира Зеленського до українців на 31-й день війни:
«Вільний Славутиче, який загарбникам не підкорити, с...
Павло Ткачук: «Російська пропаганда захлинулась у своїй брехні»
Начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, генерал-лейтенант Павло Ткачук про 30 день повномасштаб...
Володимир Зеленський: «1% літаків і танків НАТО дасть нам 100% безпеки»
Президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО про потребу надання Україні озброєння аби звільнити українські землі від окупантів та ...
Володимир Зеленський: «Чекаємо серйозних кроків. Від НАТО, ЄС і «Великої сімки»
Президент України Володимир Зеленський про війну за незалежність та очікування від самітів НАТО, Євросоюзу та «Великої сімки»:
«24 бе...
Віталій Портников: «Від нового Гітлера українців врятує тільки його смерть і крах нового Рейху»
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Український публіцист, письменник і журналіст Віталій Портников про те, як можна справді закінчити війну в Україні, яку розв’язала РФ:
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