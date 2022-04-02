Львівський портал

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Олена Кондратюк: «Росія має бути з ганьбою виключена з усіх міжнародних та міжурядових організацій» Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що світ має посилити санкції проти Росії та усіх, хто причетний до її злоч...

Блаженніший Святослав: «Через Україну постане новий світ, де більше не буде зла» Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) про 32-й день війни, що припав на Хрестопоклонну неділю, та про народження у муках нового життя Ук...

Павло Ткачук: «Російська пропаганда захлинулась у своїй брехні» Начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, генерал-лейтенант Павло Ткачук про 30 день повномасштаб...