Львівський портал

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Олена Кондратюк: «Росія має бути з ганьбою виключена з усіх міжнародних та міжурядових організацій» Олена Кондратюк: «Росія має бути з ганьбою виключена з усіх міжнародних та міжурядових організацій»

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що світ має посилити санкції проти Росії та усіх, хто причетний до її злоч...

Блаженніший Святослав: «Через Україну постане новий світ, де більше не буде зла» Блаженніший Святослав: «Через Україну постане новий світ, де більше не буде зла»

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) про 32-й день війни, що припав на Хрестопоклонну неділю, та про народження у муках нового життя Ук...

Євген Нищук: «Тепер ми не на підмостках театрів, ми зі зброєю в окопах і бліндажах стоїмо за нашу Україну» Євген Нищук: «Тепер ми не на підмостках театрів, ми зі зброєю в окопах і бліндажах стоїмо за нашу Україну»

Колишній міністр культури України, Народний артист України Євген Нищук про акторів, які зійшли з театральних сцен, взяли в руки зброю і стал...

Зеленський: «Хоча б відсоток хоробрості захисників Маріуполя тим, хто 31 день думає, як передати літаки, або танки» Зеленський: «Хоча б відсоток хоробрості захисників Маріуполя тим, хто 31 день думає, як передати літаки, або танки»

Звернення президента України Володимира Зеленського до українців на 31-й день війни: «Вільний Славутиче, який загарбникам не підкорити, с...

Павло Ткачук: «Російська пропаганда захлинулась у своїй брехні» Павло Ткачук: «Російська пропаганда захлинулась у своїй брехні»

Начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, генерал-лейтенант Павло Ткачук про 30 день повномасштаб...

Володимир Зеленський: «1% літаків і танків НАТО дасть нам 100% безпеки» Володимир Зеленський: «1% літаків і танків НАТО дасть нам 100% безпеки»

Президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО про потребу надання Україні озброєння аби звільнити українські землі від окупантів та ...

Володимир Зеленський: «Чекаємо серйозних кроків. Від НАТО, ЄС і «Великої сімки» Володимир Зеленський: «Чекаємо серйозних кроків. Від НАТО, ЄС і «Великої сімки»

Президент України Володимир Зеленський про війну за незалежність та очікування від самітів НАТО, Євросоюзу та «Великої сімки»: «24 бе...

Віталій Портников: «Від нового Гітлера українців врятує тільки його смерть і крах нового Рейху» Віталій Портников: «Від нового Гітлера українців врятує тільки його смерть і крах нового Рейху»

Український публіцист, письменник і журналіст Віталій Портников про те, як можна справді закінчити війну в Україні, яку розв’язала РФ: ...

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«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

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