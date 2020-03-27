Число інфікованих коронавірусом в Україні зросло до 218 осіб

За минулу добу в Україні зафіксували 62 нових випадки інфікування коронавірусом. Всього в країні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 випадків;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 3 випадки;

Донецька область — 2 випадки;

Запорізька область — 8 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 24 (2 летальних) випадки;

м. Київ — 47 випадків;

Київська область — 32 випадки;

Львівська область — 3 випадки;

Луганська область — 1 випадок;

Одеська область — 4 випадки;

Рівненська область — 9 випадків;

Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);

Херсонська область — 1 випадок;

Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;

Черкаська область — 2 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 березня 2020 року до Центру надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Від коронавірусу в Україні померло вже 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.

Коронавірус на Львівщині виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, в ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії, та мешканця Пустомитівщині, який повернувся з Італії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.