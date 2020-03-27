Число інфікованих коронавірусом в Україні зросло до 218 осіб

За минулу добу в Україні зафіксували 62 нових випадки інфікування коронавірусом. Всього в країні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 випадків;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 3 випадки;
- Донецька область — 2 випадки;
- Запорізька область — 8 випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
- Івано-Франківська область — 24 (2 летальних) випадки;
- м. Київ — 47 випадків;
- Київська область — 32 випадки;
- Львівська область — 3 випадки;
- Луганська область — 1 випадок;
- Одеська область — 4 випадки;
- Рівненська область — 9 випадків;
- Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);
- Херсонська область — 1 випадок;
- Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;
- Черкаська область — 2 випадки.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 березня 2020 року до Центру надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.
Від коронавірусу в Україні померло вже 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.
Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.
Коронавірус на Львівщині виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, в ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії, та мешканця Пустомитівщині, який повернувся з Італії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.
Вероніка Рой