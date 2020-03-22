Львів замовив реагенти для проведення тестування на COVID-19

Львів замовив 20 наборів реагентів для проведення тестування на COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними відомства, ефективна стратегія у боротьбі з COVID-19 – збільшення кількості тестування.

«Львів купує 20 наборів реагентів для проведення ПЛР-тестування, що вистачить на аналіз крові близько 2 тисяч осіб. Наразі таке тестування роблять лише в Києві», – йдеться у повідомленні.

Мер Львова Андрій Садовий також закликав всіх небайдужих допомогти місту з якісними імпортними реагентами.

Раніше Львівський портал повідомляв, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі обладнання для лікарень. З ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові запустили безкоштовну гарячу лінію «Стоп-коронавірус», де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків.

Також відомо, що Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апрати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом.

Після цього у Львові три сервіси таксі – Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину безкоштовно возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

У Львові готель на вулиці Пилипа Орлика зголосився безкоштовно розміщати на ніч медичних працівників.

Нагадаємо також, що у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральна, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину. Там приймають продукти харчування та засоби особистої гігієни.