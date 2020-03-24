Коронавірус у Львові можуть визначати на тест-системах для туберкульозу

Полімеразну ланцюгову реакцію на визначення коронавірусної інфекції можуть проводити на сучасних тест-системах для туберкульозу, які має львівський Центр легеневого здоров’я на вул. Зеленій. За один день тут можна зробити 400 тестів, але для цього потрібні спеціальні картриджі. Про це сьогодні, 24 березня, під час брифінгу розповів голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами голови облради, Центр легеневого здоров’я (фтизіопульмонологічний центр) має 7 сучасних тест-систем для виявлення туберкульозу. Втім на них також можна проводити полімеразну ланцюгову реакцію для виявлення коронавірусу COVID-19.

«В апарат вставляють картридж і через чотири години вже є результат. Картриджі до цих сучасних тест-систем немає як в Україні, так і в інших країнах Європи. Тільки зараз вони поспупили в продаж у США. Загалом потужності Центру легеневого здоров’я – 400 тестів на день за умови, що є картриджі», – розповів Олександр Ганущин.

Закупити такі картриджі для Центру легеневого здоров’я планують. Однак Олександр Ганущин наголосив, що посприяти у цьому проситимуть благодійників, які зголосились допомогти лікарням на Львівщині.

Зазначимо також, що Олександр Ганущин підтвердив, що у боротьбі з коронавірусом Львівщині допомагатиме олігарх Рінат Ахметов.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Літак із тестами, масками і костюмами прибув до Львова ввечері 23 березня. Загалом Львівщина отримала 4000 швидких тестів, 5000 медичних масок, 500 біокостюмів. Є також і реагенти для проведення тестів полімеразної ланцюгової реакції. Втім чи підходять вони для роботи у львівських лабораторіях, наразі ще не відомо.

Зазначимо, що раніше у Львівській ОДА пояснювали, що достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в Київ. Там у лабораторїі проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють у 86 людей, 40 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Коронавірус в області виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили уже 84 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.