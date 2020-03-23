У ЛОДА досі не знають, хто другий пацієнт із коронавірусом на Львівщині

Львівська облдержадміністрація досі не отримала даних про другого пацієнта, у якого діагностували коронавірус. Втім ця людина перебуває під наглядом медиків у Львівській обласній інфекційній лікарні. Про це у понеділок, 23 березня, під час брифінгу розповів в.о керівника департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрій Васько, передає Львівський портал.

«Є офіційне повідомлення на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ про пацієнта, у якого діагностували коронавірус на Львівщині. На сьогодні у нас відсутні дані про те, що це за особа: прізвище, ім’я, по-батькові», – сказав Андрій Васько.

Заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут запевнив, що ця особа знаходиться в обласній інфекційній лікарні.

«В усіх осіб, які поступають із підозрою на коронавірус, відбираються проби та через Львівський обласний лабораторний центр передаються у Київ. На цей час ми передали 45 проб. Сьогодні-завтра передамо ще значну кількість. Зараз маємо 14 пацієнтів, у яких не виявили коронавірусу. Також чекаємо на інші результати. Є підтвердження другого випадку, але ще точних даних по цій людині не має. Дана особа перебуває під наглядом медиків», – додав Олег Когут.

Зазначимо, станом на 23 березня на Львівщині зафіксовано два випадки захворювання на коронавірус.

Як писав Львівський портал, станом на ранок 23 березня на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 94 людей, 32 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

В Україні загалом підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Доставити їх у кожну область обіцяють протягом 23 березня.