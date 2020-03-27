Ще дві нові підозри. Медики розповіли про ситуацію з коронавірусом на Львівщині

Із вечора четверга, 26 березня, до ранку п’ятниці, 27 березня, на Львівщині коронавірус медики запідозрили ще у двох людей. Загалом із підозрою на COVID-19 є 115 осіб. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА із посиланням на медиків обласної інфекційної лікарні.

«Із 22:30 год. 26 березня по 08:00 год. 27 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще двоє осіб. Пацієнти є з міст Борислав та Мостиська», – йдеться у повідомленні.

За даними медиків, загалом в області зараз є 115 хворих із підозрою коронавірус. Із них 55 людей перебувають в інфекційній лікарні, 58 – на самоізоляції.

Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. Лише одна пацієнтка перебуває у стані, наближеному до важкого, її лікують у відділенні інтенсивної терапії.

За весь час із підозрою COVID-19 в області звернулася 151 людина. У 6 осіб виявили грип, ще в 36 пацієнтів не підтвердився коронавірус. Загалом із інфекційної лікарні вже виписали 38 людей.

Зазначимо, що станом на ранок четверга, 26 березня, Львівська ОДА теж повідомляла про 115 підозр на коронавірус. Протягом дня і в ніч на 27 березня були ще нові підозри. Втім зараз ЛОДА із посиланням на медиків знову подає 115 підозр і при цьому не роз’яснює динаміку цифр за останню добу, тому чітко пояснити, яким чином виникло знову 115 підозр, є складно. На прохання пояснити цю ситуацію Львівському порталу у ЛОДА не відповіли.

Нагадаємо, коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

Коронавірусної інфекції лабораторно не виявили загалом у 36 людей на Львівщині.

В Україні загалом підтвердили уже 196 випадків захворювання на коронавірус, 5 із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.