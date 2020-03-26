Обласний лабораторний центр почав робити аналізи ПЛР

Львівський обласний лабораторний центр уже провів верифікацію китайських тест-систем полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), які Україна отримала з Китаю, та докупив усі необхідні розхідні матеріали. Відтак фахівці центру уже розпочали дослідження на предмет наявності коронавірусу у пацієнтів на Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Обладнання, що є у розпорядженні центру, підходить для роботи із китайськими системами, а для остаточних результатів на дослідження знадобиться трохи менше доби.

«Увесь зібраний матеріал від пацієнтів у нас є, однак ми його тепер не відправлятимемо до Києва, а досліджуватимемо самі. У розпорядженні наших фахівців понад дві тисячі тестів, а по мірі їх використання, надходитимуть нові», – зазначив директор ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Роман Павлів.

Керівник лабораторного центру також наголосив, що ні експрес-тести, ні тести, зроблені методом ПЛР, жодним чином не впливають на ведення пацієнта та якість його лікування.

Адже специфічного лікування хворих на COVID -19 досі немає, тож хворобу лікують залежно від симптомів.

Як писав Львівський портал, в ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Літак із тестами, масками і костюмами прибув до Львова ввечері 23 березня.

Водночас у Львівській ОДА пояснювали, що достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в Київ. Там у лабораторїі проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Нагадаємо, в Україні загалом підтвердили уже 156 випадків захворювання на коронавірус, 5 із них – летальні.

Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.

Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.