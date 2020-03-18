Тести на коронавірус не впливають на підхід до лікування, – ЛОДА

Навіть позитивний тест на коронавірус не впливає на те, яким чином медики будуть лікувати хворого. Про це сьогодні, 18 березня, під час брифінгу повідомив очільник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Андрія Васька, достовірність експрес-тестів на коронавірус є низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові лабораторні дослідження в Київ. Втім навіть якщо ці результати підтвердять коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

«Достовірність експрес-систем є надзвичайно низькою. Єдиним достовірним аналізом є полімеразна ланцюгова реакція на грип чи на коронавірус. Згадані швидкі тести все одно не змінюють підхід до лікування пацієнта. Людину госпіталізовують в лікарню і надають медичну допомогу незалежно від наявності у неї позитивного чи негативного тесту, а за наявністю дихальних розладів. У всіх інших випадках наявність чи відсутність тесту не є показом для госпіталізації», – пояснив Андрій Васько.

Він також додав, що всі легкі форми коронавірусу в Україні лікуватимуть в домашніх умовах у режимі самоізоляції.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький зауважив, швидкі тести на коронавірус робитимуть не усім, а лише госпіталізованим та пацієнтам у важких станах.

«Чи потрібно всім пацієнтам робити тестування? Багато держав просто відмовляються від тестувань тому, що коронавірус – це гостре респіраторне інфекційне захворювання. Кожен із нас, коли хворіє грипом, рідко робить тест на грип. Тому людям, які мають легку або середню форму перебігання захворювання, потреби робити тестування немає як такої. Тест потрібно робити на початкових етапах пацієнтам із важкими випадками або при веденні пацієнта у медичному закладі. Але ми, звісно, шукаємо можливості проведення таких тестів в Україні», – розповів Максим Козицький.

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Нагадаємо, в Україні підтвердили зараження коронавірусом 14 людей. Два випадки – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

На Львівщині із підозрою на коронавірус наразі ізолювали уже 25 людей, половина із них – мешканці Львова. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Як писав Львівський портал, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями, а «Укрзалізницю» зобов’язали скасувати всі внутрішні пасажирські рейси. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.