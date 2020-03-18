Центр легеневого здоров’я у Львові закупив тести на виявлення коронавірусу

Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр 17 березня підписав договір на постачання тест-систем для виявлення антитіл IG/IgM до коронавірусу 2019-nCoV (цільна кров, сироватка, плазма). Про це йдеться на порталі публічних закурівель Prozorro, пишуть Наші гроші.

Медзаклад замовив 5 упаковок тест-систем, у кожній по 25 тестів, тобто загалом 125. Назва тестів не вказана. Відомо, що київські лікарні закуповували швидкі тести Bioeasy китайського виробництва по 25 штук в упаковці приблизно (по 8 000 грн за упаковку).

Тест-системи, які замовив Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр, коштують по 7 500 грн без ПДВ за упаковку.

Постачальником є київське ТОВ «Систем Профі» Ірини Мойсеєнко, фірма створена 5 місяців тому. Загалом вона отримала держзамовлень на понад 4 млн грн. Ця ж компанія продала тест-системи по 7 500 грн за упаковку Миргородському міському центру ПМСД.

Нагадаємо, наразі Львів мав лише одну упаковку Bioeasy на 25 тестів, які діагностують захворювання на 5-14 день після початку хвороби.

Як пояснили у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові лабораторні дослідження в Київ. Втім навіть якщо ці результати підтвердять коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть на Львівщину до 15 березня. Втім область їх дотепер не отримала.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Нагадаємо, в Україні підтвердили зараження коронавірусом 14 людей. Два випадки – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

На Львівщині із підозрою на коронавірус наразі ізолювали уже 25 людей, половина із них – мешканці Львова. У чотирьох із пацієнтів лабораторно не виявили коронавірусної інфекції. Відтак наразі на результати дослідження чекає ще 21 людина.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Як писав Львівський портал, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями, а «Укрзалізницю» зобов’язали скасувати всі внутрішні пасажирські рейси. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Фото: Facebook Христини Процак