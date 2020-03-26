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Повернувся з Італії. На Львівщині зафіксовано третій випадок коронавірусу

Андрій Котенський

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На території Львівської області зафіксували третій випадок захворювання на COVID-19. Пацієнт – чоловік 57-ми років. Нещодавно повернувся з Італії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

За результатами тесту, який отримали сьогодні – у хворого позитивний результат. Пацієнт перебуває на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.

За даними в .о. керівника департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрія Васько, чоловік 13 березня повернувся з Італії. Контактні особи на домашньому карантині. Пацієнт в інфекційній.

Як уточнили у ЛМР, чоловік із Пустомитівщини.

Загалом на Львівщині із підозрою ізольовано 113 осіб.

Як відомо, в Україні вже зафіксовано 196 випадків коронавірусу.

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