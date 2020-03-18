Лише 4% українських заробітчан покинули Польщу після закриття кордонів

Близько 4% українців, які працюють в Польщі, залишили країну з моменту оголошення про закриття польсько-українського кордону. Такі дані на період 17 березня повідомляє аналітичний департамент Компанії з міжнародного працевлаштування «Gremi Personal» (Гданськ,Польща), передає Економічна правда.

В основному прийняли рішення виїхати трудові мігранти, у яких закінчується робоча віза або ті, хто працював по безвізу, маючи дозволу на роботу.

«У нас є чіткі цифри по нашим робітникам, які говорять про те, що в Україну на 17 березня повернулося не більше 3-4%. Ситуація з карантином непередбачувана, тому українці, які перебувають в Польщі по безвізу, поспішили повернутися додому. Вони не хочуть залишатися в Польщі, працювати нелегально і отримати штамп про депортацію, коли закінчиться термін легального перебування», – заявляє власник компанії Євген Кириченко.

За його словами, більшість польських виробничих підприємств працюють в штатному режимі. Навпаки, харчові підприємства, а також компанії, які займаються логістикою поставок, збільшують кількість робочих місць.

На ці вакансії працевлаштовують в тому числі українців, які залишилися без роботи після закриття ресторанів і кафе. Найбільше від введення карантину постраждали українські заробітчани, хто працювали в ресторанному та готельному бізнесі. Тому вони почали шукати роботу на виробництві.

«Ситуація дуже динамічна і змінюється щодня. На даний момент ми не звільнили жодного працівника. Намагаємося оперативно переводити їх на інші підприємства, де є попит на робочі руки», – стверджує Кириченко.

Як повідомляв Львівський портал, з 17 березня в Україні скасовано всі міжнародні регулярні рейси: авіа-, залізничні та автобусні. Пункти пропуску через кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення будуть закриті мінімум до 1 квітня. З інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що з 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.

Станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 18 березня у Львівській обласній лікарні перебуває 24 людей із підозрою на коронавірус.

Ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від сьогодні, 16 березня, призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.