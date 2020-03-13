Тести на визначення коронавірусу Львову обіцяють до 15 березня

Швидкі експрес-тести на визначення коронавірусу, які централізовано закупило Міністерство охорони здоров’я, до Львова мають надійти до кінця тижня, тобто до 15 березня включно. Про це у четвер, 12 березня, під час ток-шоу «Право на владу» розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого нещодавно уряд призначив й головним санітарно-епідеміологічним лікарем України.

Під час телешоу на скайп-зв’язок виходив міський голова Львова Андрій Садовий, який запитував у Віктора Ляшка, коли місто отримає обіцяні експрес-тести на визначення коронавірусу. Останній запевнив, що тест-системи привезуть ще до кінця тижня, тобто включно до 15 березня.

«За моєю інформацією, до кінця цього тижня тест-системи вже мають бути. Також ми додатково виділили для Львівського обласного лабораторного центру 1 млн грн на закупівлю тест-систем для ПРЦ-діагностики, швидких тестів на коронавірус, швидких тестів на грип, грип В. Плюс я закликаю і міську владу Львова купувати для своїх медзакладів, які визначені як госпітальні бази, тест-системи, що зареєстровані в Україні», – сказав Віктор Ляшко.

Водночас він закликав місцеву владу не пасти задніх і за власні кошти купувати додатково експрес-тести на визначення коронавірусу. Для цього Центр громадського здоров’я розробив список усіх дистриб’юторів, що ввозять такі тести в Україну. Цей перелік надають усім закладам охорони здоров’я й органам місцевого самоврядування.

Також Віктор Ляшко наголосив, що для оперативної закупівлі експрес-тестів і необхідного обладнання місцева влада може не використовувати процедуру тендеру.

«Для ефективної протидії коронавірусної інфекції медобладнання, засоби для діагностики і лікування закуповувати будуть без тендерних процедур за списком, визначеним Кабінетом Міністрів», – додав він.

Зазначимо, сьогодні, 13 березня, міська рада Львова погодила виділення із бюджету майже 50 млн грн на боротьбу із коронавірусом. За ці кошти збираються придбати апарати штучної вентиляції легень, засоби індивідуального захисту, антисептики і дезінфектори для медиків та працівників ЦНАПів. Усі ці закупівлі мерія проводитиме не через тендер, а шляхом переговорної процедури.

Як писав Львівський портал, раніше у ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому 11 березня у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що вже відправили тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Нагадаємо, через стрімке поширення коронавірусу в світі у Львові та області запроваджено карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. 13 березня у Львові заборонили проведення усіх спортивно-культурних та інших заходів, які збирають більше 200 людей.

Детальніше про те, які заклади Львова 12 березня призупинили роботу через карантин, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням. Водночас на час карантину УГКЦ не скасовує богослужіння у храмах, натомість львів’ян та жителів області закликає утриматись від походів до церкви і не цілувати ікон.

Сьогодні, 13 березня, у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Як відомо, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Одна із хворих, 71-річна мешканка Житомирщини, протягом тижня гостювала у Львові.

Також до Львова із підозрою на коронавірус госпіталізували 18-річного мешканця Кам’янка-Бузького району, який нещодавно повернувся з Італії. З’ясувалось, що у нього грип.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.