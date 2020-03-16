Автостанції, ТРЦ та ресторани. Що у Львові не працюватиме на час карантину?

З понеділка, 16 березня, у Львові на час карантину, який оголосили в Україні задля запобігання поширення корнавірусу, зачиняють усі міські заклади, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. Таке рішення 16 березня прийняла міська комісія з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у Львова, передає Львівський портал.

Як повідомив під час брифінгу мер Львова Андрій Садовий, комісія вирішила ввести режим підвищеної готовності до надзвичайної ситуації.

«Від сьогодні у Львові закриваються усі великі ТРЦ, магазини, за виключенням продуктових, коворкінгові зони, за винятком кол-центрів. Закриваються перукарні, установи побутового обслуговування. Жодні сауни, басейни, салони краси не повинні працювати. Забороняється стоматологічне обслуговування, за виключенням ургентного», – сказав Андрій Садовий.

На час карантину також не працюватимуть автостанції Львова.

«Ми сьогодні ввели рішення заборонити курсувати автобусам, які приїжджають із інших населених пунктів до міста Львова. Станції будуть закриті», – зазначив мер Львова.

У той же час, у Львові залишаються працювати: банки, поштові відділення, АЗС, магазини ритуальних послуг, СТО, аптеки, продуктові магазини. Крім цього дозволена онлайн-доставка продуктів харчування за умови дотримання окремого протоколу.

Щодо медичних установ, то у мерії напрацьовують можливість збільшення лікарняних ліжок. Хворих, в першу чергу, буде приймати Львівська обласна інфекційна лікарня. Крім цього є ще дві установи, які ми готують, аби, в разі потреби, долучити до можливості прийняття хворих.

Також комісія вирішила звернутись до керівництва церков та релігійних організацій з проханням про організацію проведення богослужінь в режимі онлайн.

Андрій Садовий зазначив, що підприємців, які не закриватимуть заклади на час карантину, чекає жорстке покарання.

«Голова Нацполіції Львівщини мене запевнив, що всі патрульні будуть працювати у посиленому режимі. І якщо будуть фіксувати порушення, за це буде відповідне покарання. Також важливо, щоб Верховна Рада прийняла свої відповідні рішення», – додав Андрій Садовий.

Мер Львова зазначив, що ремонти доріг у міста не зупинятимуть. Натомість ЛМКП «Львівводоканал» виїжджатиме лише на аварійні виклики.

Крім цього комісія доручила департаменту економічного розвитку Львівської міської ради розробити окрему програму підтримки бізнесу та виробництва на час карантину. А також вжити заходів до негайного припинення стихійної торгівлі на вулицях Львова.

Як повідомляв Львівський портал, раніше офіційно в Україні зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Зазначимо, що станом на ранок 15 березня на Львівщині із підозрою на коронавірус ізольовано вже вісім людей.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

З огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Додамо, що також 13 березня у мерії поінформували, що до Львова привезли 25 експрес-тестів для визначення корона вірусу, які місто закупило самотужки. Водночас медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, стверджують, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що їхні експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Також мерія виділила 50 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, завершення ремонтів у міських лікарнях для можливості облаштування додаткових ліжкомісць.

Львівська обласна рада 12 березня спрямувала 5 млн грн на боротьбу з коронавірусом: за ці кошти закуплять обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.