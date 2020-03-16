В Україну із Китаю привезуть тестів на коронавірус для мільйона людей, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже цієї суботи, 21 березня, в Україну із Китаю поставлять значну партію експрес-тестів для визначення коронавірусу. Про це він заявив сьогодні, 16 березня, під час ток-шоу «Право на владу».

За словами гаранта, вже в суботу, 21 березня, Україна отримає велику партію швидких тестів задля виявлення коронавірусу у пацієнтів. За допомогою цих тест-систем перевірити вдасться близько 1 мільйона людей.

«Ми боремося, робимо все, що можемо. Що стосується того, чого не вистачає, – це швидкі тести на визначення коронавірусу. Ми домовилися з Китаєм, за що дуже вдячні, а окремо – Джеку Ма (китайський мільярдер, – ред.), адже він нам профінансував 80 млн доларів. Завдяки йому і завдяки пану Ярославському (український бізнесмен, президент харківського ФК «Металіст», – ред.) в суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів в Україну. Вони розраховані орієнтовно на мільйон людей. Все буде відправлено в лікарні», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас він зауважив, що частину отриманих тестів на коронавірус першочергово відправлять українським військовим на Донбас.

«Але якщо громадян ми можемо ізолювати, то наші військові далі перебувають на передовій. Тому в першу чергу отримані тести ми хочемо передати саме нашим військовим», – додав президент.

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Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 15 березня на Львівщині із підозрою на коронавірус ізольовано вже вісьмох людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від сьогодні, 16 березня, призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.