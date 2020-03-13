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В Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу

Ольга Денисяка

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У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

 

«71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні померла. МОЗ України висловлює співчуття рідним», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, мешканка Житомирщини, протягом тижня гостювала на Львівщині.

Під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими літня жінка проживала, та люди, з якими вона контактувала. У МОЗ зазначили, що жінка перебувала у групі ризику.

Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками.

«За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%.

Для 40-49-річних – відповідно 0,3%; для 50-59-річних – 1,3%; для 60-69-річних – 3,4%, для 70-79-річних – 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%», – сказано у повідомленні.

Як відомо, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, через стрімке поширення коронавірусу в світі у Львові та області запроваджено карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. 13 березня у Львові заборонили проведення усіх спортивно-культурних та інших заходів, які збирають більше 200 людей.

Детальніше про те, які заклади Львова 12 березня призупинили роботу через карантин, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням. Водночас на час карантину УГКЦ не скасовує богослужіння у храмах, натомість львів’ян та жителів області закликає утриматись від походів до церкви і не цілувати ікон.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Як писав Львівський портал, раніше у ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що вже відправили тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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