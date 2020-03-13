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Госпіталізована з коронавірусом жінка гостювала у Львові

Андрій Котенський

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На Житомирщині підтверджено перший випадок захворювання на COVID-19. Коронавірус виявили у 71-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Польщі та гостювала у Львові. Про це повідомив під час брифінгу в Житомирській облдержадміністрації голова ОДА Віталій Бунечко, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За повідомленням Державної прикордонної служби України, жінка повернулася з Республіки Польща, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Наразі 71-річна пенсіонерка терміново госпіталізована та ізольована.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Микола Суслик повідомив, що жінка перебуває на лікуванні, стан середньої важкості. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз коронавірусу, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. Проводиться необхідне симптоматичне лікування.

За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

Як відомо через стрімке поширення коронавірусу в світі у Львові та області запроваджено карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. 13 березня у Львові заборонили проведення усіх спортивно-культурних та інших заходів.

Детальніше про те, які заклади Львова призупинили роботу через карантин, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

Водночас на час карантину УГКЦ не скасовує богослужіння у храмах, натомість львів’ян та жителів області закликає утриматись від походів до церкви і не цілувати ікон.

Як відомо,  в Україні офіційно зафіксували лише три випадки зараження коронавірусом.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що вже відправили тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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