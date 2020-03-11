В Україні запроваджують карантин на три тижні

Так, в Україні заборонять масові зібрання понад 200 людей. Це стосуватиметься також спортивних (їхнє проведення буде можливим з дозволу міжнародних організацій, без глядачів) і культурних заходів. Водночас заходи державної необхідності не скасовуватимуть.

Карантин в школах запланували ввести на 3 тижні.

«Прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву», – йдеться у повідомлення.

До 1 червня уряд заборонив експорт товарів протиепідеміологічного призначення. Зробили це, аби «гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення».

Також Кабмін обіцяє закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Зазначимо, що офіційної інформації про скасування у Львові та області масових заходів чи введення обмежень через коронавірус наразі ще немає.