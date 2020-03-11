В Україні запроваджують карантин на три тижні

Кабінет міністрів увів обмеження по всій Україні через загрозу поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Навчальні заклади відправлять на карантин, а в країні обмежать масові зібрання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.
Так, в Україні заборонять масові зібрання понад 200 людей. Це стосуватиметься також спортивних (їхнє проведення буде можливим з дозволу міжнародних організацій, без глядачів) і культурних заходів. Водночас заходи державної необхідності не скасовуватимуть.
Карантин в школах запланували ввести на 3 тижні.
«Прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву», – йдеться у повідомлення.
До 1 червня уряд заборонив експорт товарів протиепідеміологічного призначення. Зробили це, аби «гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення».
Також Кабмін обіцяє закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.
Зазначимо, що офіційної інформації про скасування у Львові та області масових заходів чи введення обмежень через коронавірус наразі ще немає.
Як писав Львівський портал, в Україні виявили один випадок коронавірусу у Чернівцях. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.
Нагадаємо, у Львові та області ввели низку профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Так, у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах та інших місцях масового скупчення людей.
У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10-15 секунд. Таку ж процедуру проводять і в прикордонникх пунктах пропуску на Львівщині.
Ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.
У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав.
Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.
Ольга Денисяка