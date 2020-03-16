Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус

Усі медичні заклади Львівської області переведено в режим карантину. Планова госпіталізація хворих призупинена, лише невідкладна допомога. Люди із гострими респіраторними захворюваннями та підозрою на коронавірус повинні консультуватись у своїх сімейних лікарів по телефону. Викликати карети швидкої без нагальної потреби не потрібно.

В умовах введення карантину жителів Львівщини закликають без нагальної потреби не відвудувати лікарень та не викликати карет швидкої допомоги, адже госпіталізація хворих припинена, за винятком тих, яким потрібна невідкладна допомога. Про це сьогодні, 16 березня, під час брифінгу щодо ситуації із захворюваністю на коронавірус на Львівщині повідомив т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Андрій Васько.

«Людей, в кого спостерігаються легкі катаральні явища, невисока температура та задовільний загальний стан, або близький до задовільного, закликаємо тримати зв’язок зі своїм сімейним лікарем по телефону. Аналогічно необхідно контактувати телефоном зв’язок із вашим сімейним лікарем, якщо ви повернулися з-за кордону, де виявлені спалахи коронавірусу. Усі медичні заклади Львівської області переведено в режим карантину. По всіх медзакладах припинена планова госпіталізація пацієнтів і планове надання медичної допомоги. Уся консультативна допомога, у тому числі профілактичні огляди, флюрографія, будь-які платні послуги – припинено на період карантину. Просимо з розумінням поставитися мешканців Львівщини до обмежувальних заходів і без нагальної потреби не відвідувати медичні установи. Водночас пацієнти, які потребують медичної допомоги продовжують лікування, а ті які можуть бути виписані покинуть стаціонари на лікування в амбулаторному режимі», – повідомив Андрій Васько.

Щодо звернення за медичною допомогою. Усі сили бригад швидкої переорієнтовані на пацієнтів, які потребують невідкладної медичної допомоги: інсульт, інфаркт, пологи, травма та політравма, а також на пацієнтів із підозрою на коронавірус, що потребують транспортування у Львівську обласну інфекційну лікарню на вулиці Пекарській.

«На сьогодні бригади екстреної швидкої допомоги працюють у посиленому режимі, до їх функціонування залучені додаткові сили та ресурси. Проте потрібно розуміти, що кількість викликів по температурі зросла удвічі. Ми закликаємо жителів Львівщини, без нагальної потреби і незначних змінах стану здоров’я не викликати бригад екстреної медичної допомоги, а контактувати із сімейним лікарем. У першу чергу будуть обслуговувати пацієнтів, які потребують невідкладної медичної допомоги: інсульт, інфаркт, пологи, травма та політравма, а також пацієнти із підозрою на коронавірус та потребують транспортування у Львівську обласну інфекційну лікарню», – зазначив Андрій Васько.

Львівську обласну інфекційну лікарню впродовж 16 березня звільнять від всіх пацієнтів і переведуть в монопрофільний стаціонар для лікування пацієнтів із коронавірусом.

Аналогічні заходи проведуть у 8-мій міській клінічній лікарні (на вулиці Навроцького – ред.) та Львівський обласний госпіталь імені Юрія Липи (у Винниках – ред.), та ще п’яти базових лікарень Львівщини, визначених для лікування коронавірусу (список 8-ми лікарень).

«Бригади екстреної медичної допомоги будуть госпіталізовувати усіх людей з підозрою на коронавірус, що потребуватимуть госпіталізації в інфекційну лікарню по мірі важкості стану пацієнта. Усіх пацієнтів із підозрами чи підтвердженими фактами коронавірусу на Львівщині буде взято під охорону правоохоронцями», – повідомив Андрій Васько.

На сьогодні Львів обслуговує 23 карети швидкої допомоги та 11 машин до прилеглих до львова територій. Загалом на Львівщині задіяно 65 машин.

«Екіпажі які виїжджають до пацієнтів із підозрою на коронавірус забезпечені засобами захисту тому просимо всіх жителів Львівщини бути відповідальними і якщо є підозра на коронавірус то сповіщати завчасно медиків, які приходять на допомогу, особливо, якщо ви повернулися з-за кордону де лютує коронавірус, або мали безпосередній контакт із хворим», – повідомив головний медик Львівщини.

Водночас заступник голови Львівської ОДА Іван Собко повідомив, що для першого етапу реагування медичні установи мають достатню кількість апаратів штучної вентиляції легень. Сьогодні жоден з пацієнтів на Львівщині не потребує ШВЛ та реанімаційних заходів.

«Зараз ми маємо майже 80 апаратів штучної вентиляції легень, окрім того триває закупівля ще на 20 апаратів. Також ми розраховуємо після цього закупити ще кілька десятків необхідних апаратів. До середини квітня ми плануємо забезпечити наші заклади необхідним обладнанням на 100%», – розповів Іван Собко.

Він також закликав людей не легковажити, адже комісія питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала жителям Львівщини без нагальних потреб не покидати домівки.

Варто згадати, що близько 80% людей легко переносять коронавірус і його симптоми нагадують ГРВІ. Найбільш розповсюдженими симптомами COVID-19 є лихоманка, сухий кашель та відчуття втоми, але точний діагноз можна встановити лише завдяки тесту.

Період одужання може тривати до 6 тижнів тож заради безпеки оторчуючих необхідна обовязкова ізоляція. Якщо ж стан здоров’я погіршується, а у вас немає сімейного лікаря, то варто звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров’я України, за номером 1677, там вас скерують та порадять, що робити.

Алгоритм дій для людей, які повернулися із країни, де зафіксовані випадки коронавірусу?

якщо у людини, яка повернулася із країни, де зафіксовані випадки коронавірусу, відсутня температура та кашель, то особі слід 14 днів перебувати вдома і обмежити свої контакти;

якщо ж все-таки є симптоми, то про це треба повідомити свого сімейного лікаря, щоб забезпечити госпіталізацію пацієнта в інфекційну лікарню для проведення обстеження і взяття всіх аналізів;

якщо після карантину у особи не виникнуть симптоми захворювання, то вона може повертатися до звичайного життя.

Як раніше повідомляв Львівський портал, медикам «швидких» у Львові кажуть, що експрес-тестів на коронавірус, хоча їх Львову обіцяли завезти ще 15 березня. На 16 березня клінічна лікарня швидкої медичної допомоги має невелику кількість експрес-тестів, і на їх результат доводиться чекати близько тижня.

Водночас у ЛОДА повідомляють, що на Львівщині немає експрес-тестів для виявлення коронавірусу, бо світові виробники не зголошуються на тендерні закупівлі, а вітчизняні компанії досі несертифіковані.

за словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко, якого нещодавно уряд призначив й головним санітарно-епідеміологічним лікарем України, для оперативної закупівлі експрес-тестів і необхідного обладнання місцева влада може не використовувати процедуру тендеру.

«Для ефективної протидії коронавірусної інфекції медобладнання, засоби для діагностики і лікування закуповувати будуть без тендерних процедур за списком, визначеним Кабінетом Міністрів», – наголосив він.

Тим часом в Україні вже зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Із підозрою на коронавірус на Львівщині ізолювали вісьмох осіб.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

З огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Додамо, що також 13 березня у мерії поінформували, що до Львова привезли 25 експрес-тестів для визначення корона вірусу, які місто закупило самотужки. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Також мерія виділила 50 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, завершення ремонтів у міських лікарнях для можливості облаштування додаткових ліжкомісць.

Львівська обласна рада 12 березня спрямувала 5 млн грн на боротьбу з коронавірусом: за ці кошти закуплять обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

Фото: МОЗ та з Фб