Україна закриває кордон для іноземців

Через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов журналістам за підсумками засідання РНБО, передає УНН.

«Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить зараз всі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян на два тижні буде закритий», – сказав секретар РНБО.

З його слів, за 2 тижні у залежності від того, в який спосіб буде відбуватись ситуація, на засіданні РНБО буде прийнято наступне рішення.

Як пише Українська правда, Данілов уточнив, що ті українці, які повертатимуться з країн, де зараз вирує коронавірус, проходитимуть після повернення процедуру обсервації.

За його словами, заборона діятиме протягом двох тижнів (з 15 до 29 березня – УП).

Секретар РНБО зазначив, що Міністерство закордонних справ попередить установи та інші країни про закриття українського кордону.

Він додав, що після завершення цих двох тижнів Рада нацбезпеки ухвалить окреме рішення, що робити далі, і залежати воно буде від того, як розвиватиметься ситуація з поширенням Covid-19 у світі.

Нагадаємо, через стрімке поширення коронавірусу в світі у Львові та області запроваджено карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. 13 березня у Львові заборонили проведення усіх спортивно-культурних та інших заходів, які збирають більше 200 людей.

Детальніше про те, які заклади Львова 12 березня призупинили роботу через карантин, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням. Водночас на час карантину УГКЦ не скасовує богослужіння у храмах, натомість львів’ян та жителів області закликає утриматись від походів до церкви і не цілувати ікон.

Сьогодні, 13 березня, у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Як відомо, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Одна із хворих, 71-річна мешканка Житомирщини, протягом тижня гостювала у Львові.

Також до Львова із підозрою на коронавірус госпіталізували 18-річного мешканця Кам’янка-Бузького району, який нещодавно повернувся з Італії. З’ясувалось, що у нього грип.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.