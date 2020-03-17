Зібрання більше 10 людей, маршрутки, ТРЦ і ресторани: в Україні ввели нові заборони

Через загрозу поширення коронавірусу віднині, 17 березня, в Україні заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Кабміну.

На засіданні в ніч на сьогодні, 17 березня, уряд прийняв рішення щодо обмеження усіх масових заходів в Україні, заборонив роботу розважальних ТРЦ, кафе та ресторанів й водночас визначив, які заклади можуть працювати.

Згідно з документом зі 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, участь у яких бере понад 10 осіб. Дозволено лише заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Зі 17 березня ресторани, кафе, торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури зобов’язані тимчасово припинити свою роботу. Дозволено надавати послуги з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлення за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту.

«Дозволяється торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Також можна здійснювати банківську та страхову діяльність», – вказано у постанові.

Також із 18 березня по 3 квітня в Україні заборонили:

регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні;

перевезення одночасно більше 10 пасажирів у трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

В Мінінфраструктури уточняють, що обмеження на перевезення не більше 10 людей діють й у міських маршрутках. Натомість приватний транспорт може їздити без обмежень.

Крім того, з 17 березня по 3 квітня заборонено перевезення пасажирів метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі.

Зі середи, 18 березня, заборонені всі внутрішні перевезення залізницею (приміські, міські, регіональні та дальні). Заборона діятиме до прийняття окремого рішення уряду.

При цьому «Укрзалізниці» дозволено здійснювати окремі пасажирські рейси у внутрішньому або міжнародному залізничному сполученні. Втім погодити такі рейси обов’язково мають Мінінфраструктури і МОЗ, МЗС і Держприкордонслужба.

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Контроль за виконанням постанови уряд поклав на МВС та Національну поліцію.

Також органам влади, підприємствам та організаціям Кабмін рекомендує організувати позмінну роботу працівників, а за технічної можливості – роботу в режимі онлайн.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 15 березня на Львівщині із підозрою на коронавірус ізольовано вже вісьмох людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від сьогодні, 16 березня, призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.

Фото: Мінінфраструктури