Львівщина досі без тестів на коронавірус

На Львівщині немає експрес-тестів для виявлення коронавірусу, бо світові виробники не зголошуються на тендерні закупівлі, а вітчизняні компанії досі несертифіковані. Про це сьогодні, 16 березня, під час брифінгу щодо ситуації із захворюваністю на коронавірус на Львівщині розповів заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

За словами чиновника, експрес-системи для виявлення коронавірусу на львівщині – рідкісне явище. Наразі кілька тестів було лише у Львові.

«Українські тест-систми для виявлення коронавірусу несертифіковані, а відтак ми їх не можемо закупити. Якщо говорити про міжнародні закупівлі то ми зобов’язані підкорятися тендерному законодавству. Ми не можемо здійснювати закупівлю тестів за бюджетні кошти в одного постачальника», – повідомив Іван Собко.

Попри наявні кошти і готовність їх купувати українська медицина зв’язана тендерним законодавством, а законодавча влада досі не запровадила винятків при такій ситуації.

«Де купити? Ми виходячи на торги очікуємо на пропозиції постачальників тестів… Якщо буде можливість то ми готові до співпраці з постачальниками, щоб купувати експрес-тести. Але якщо говорити про закупівлі в одного постачальника то на сьогодні, на жаль, це не можливо. Аби лікарні змогли закупити тести напряму потрібно терміново вносити зміни до законодавства, щоб засоби для протидіяння коронавірусу можна було купувати напряму, без тендерних процедур. Ми очікуємо на рішення Верховної Ради України у частині внесення змін до закону України Про державні закупівлі, де буде прописана чітка норма, яка дозволить здійснювати закупівлі в одного учасника у частині придбання засобів захисту та обладнання для протидії поширення коронавірусу», – наголосив Іван Собко.

Як повідомляв Львівський портал, медикам «швидких» у Львові кажуть, що експрес-тестів на коронавірус нема та їх Львову обіцяли завезти ще 15 березня.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко, якого нещодавно уряд призначив й головним санітарно-епідеміологічним лікарем України, для оперативної закупівлі експрес-тестів і необхідного обладнання місцева влада може не використовувати процедуру тендеру.

«Для ефективної протидії коронавірусної інфекції медобладнання, засоби для діагностики і лікування закуповувати будуть без тендерних процедур за списком, визначеним Кабінетом Міністрів», – додав він.

Офіційно в Україні зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Із підозрою на коронавірус на Львівщині ізолювали вісьмох осіб.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

З огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Додамо, що також 13 березня у мерії поінформували, що до Львова привезли 25 експрес-тестів для визначення корона вірусу, які місто закупило самотужки. Водночас медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, стверджують, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що їхні експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Також мерія виділила 50 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, завершення ремонтів у міських лікарнях для можливості облаштування додаткових ліжкомісць.

Львівська обласна рада 12 березня спрямувала 5 млн грн на боротьбу з коронавірусом: за ці кошти закуплять обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.