На час карантину у Львові мерія обіцяє підтримку бізнесу. Деталі

У зв’язку з карантинними заходами, введеними у Львові через загрозу поширення коронавірусу, деякі підприємства вимушені призупинити свою роботу. Втім у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу, а також запустити окремий канал комунікації з підприємцями на Гарячій лінії міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від сьогодні, 16 березня, призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

У зв’язку з введенням таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Зокрема, підприємцям, які орендують у міста комунальних приміщеннях і не працюють через карантин, нададуть пільгу з орендної плати.

«Звертаємося до власників комерційних приміщень, які є у приватній власності (в тому числі ТРЦ), зменшити орендну плату орендарям, які тимчасово припинили роботу та перебувають на карантині. Також від завтра (17 березня, – ред.) запроваджуємо новий канал комунікації з бізнесом. Прийматимемо пропозиції та консультуватимемо на окремому каналі Гарячої лінії міста –1580. Лінія працюватиме в межах робочого часу», – написав на своєму Telegram-каналі міський голова Львова Андрій Садовий.

У вівторок, 17 березня, у Львівській міськраді збирають позачергову сесію, під час якої депутати мають також затвердити програму підтримки бізнесу на час карантину у Львові.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Детальніше про обмежувальні заходи у Львові та області читайте за цим посиланням.

Офіційно в Україні зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 15 березня на Львівщині із підозрою на коронавірус ізольовано вже вісьмох людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.