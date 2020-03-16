Митниця розробила інтерактивну мапу роботи пунктів пропуску

Нова митниця запустила інтерактивну мапу, на якій позначені пункти пропуску на території України, які на час карантину будуть відкриті, а які – закриті. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Держмитниці Максим Нефьодов.

«Нова митниця підготувала інтерактивну карту, на якій відмітила усі пункти пропуску – закриті і відкриті, згідно з розпорядженням уряду щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірус COVID-19», – написав Нефьодов.

Зокрема на карті червоним кольором позначені визначені пункти пропуску, які не працюють, а зеленим – працюючі. Окремо зазначені ті, на яких призупинене пішохідне сполучення.

Також голова Держмитниці розповів, як потрапити в України з сусідніх країн:

З Польщі – лише на автомобілі через ПП «Рава-Руська» та ПП «Краківець». Літаком, потягом чи автобусом не вийде. Декілька автобусів стоять в черзі з польської сторони, але поки не ясно, чи випустять їх поляки.

Зі Словаччини – через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті. Літаком, потягом чи автобусом не вийде.

З Угорщини – через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом (до 17 березня 00 год. 00 хв.), автобусом чи літаком.

З Молдови – через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом чи автобусом. Літаком не можна.

З Білорусі – через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком.

З Румунії – через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком. Зазначте, що автомобільний ПП «Солотвино» закритий.

Львівський портал повідомляв, що через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Наразі офіційно в Україні зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.