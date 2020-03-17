Нардепи впровадили пільги для бізнесу на час коронавірусного карантину

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким запровадила податкові та адміністративні пільги для бізнесу та громадян у зв’язку із запровадженням карантину через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Громадське.

За відповідний законопроєкт 3220 проголосувало 359 депутатів.

Законопроєктом пропонують:

Не штрафувати бізнес за порушення податкового законодавства у період з 1 березня по 30 квітня 2020 року

Встановити мораторій на перевірки бізнесу з 18 березня по 31 травня 2020 року

Продовжити термін подання річної декларації про майновий стан (подається громадянами, зокрема держслужбовцями) до 1 липня 2020 року (термін подання річної декларації закінчується 30 квітня)

Зробити податкові канікули з плати за землю (місцевий податок) з 1 березня по 30 квітня 2020 року

Виключити нежитлову нерухомість з бази оподаткування податком на нерухоме майно протягом 1 березня-30 квітня 2020 року.

Як повідомляв Львівський портал, 17 березня Верховна Рада України зібралася на позачергове засідання через загрозу коронавірусу. Зокрема, народні обранці ввели штрафи за порушення карантину від 17 до 170 тис. грн, детальніше читайте тут.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 17 березня, уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 15 березня на Львівщині із підозрою на коронавірус ізольовано вже вісьмох людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від сьогодні, 16 березня, призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.