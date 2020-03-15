«Коронавірусний карантин». Як працюватимуть пункти пропуску на Львівщині

Державна митна служба України поінформувала, як працюватимуть пункти пропуску в умовах карантину. Так, з 16 березня Україна призупиняє роботу 107 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні.

«Із 00 год. 00 хв. 16 березня (понеділок) Україна призупиняє роботу 107 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні. На низці ПП пішохідне сполучення призупиняється повністю», – мовиться у повідомленні.

Що стосується Львівщини, то закриють залізничні пункти пропуску у Раві-Руській та Хирові, а також автомобільний (пішохідний) у Шегинях. У переліку пунктів пропуску, в яких тимчасово припинене пішохідне сполучення: Рава-Руська, Краківець, Смільниця, Грушів, Угринів. Вони працюватимуть лише для автомобільного сполучення.

Як наголошує Державна митна служба, українці, які не встигнуть повернутись додому до 17 березня, мають контактувати з нашими посольствами та консульствами за кордоном. Міністерство закордонних справ рекомендує знайти сторінку посольства чи консульства України у країні перебування, знайти адресу електронної пошти чи посилання на сторінки у соцмережах – і написати листа/повідомлення. Телефон гарячої лінії МЗС:

+38 (044) 238-16-57.

Також зазначається, що з 00 год. 00 хв. 17 березня (вівторок) до 3 квітня Україна закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення. А з 00 год. 00 хв. 16 березня (понеділок) до 3 квітня тимчасово забороняє іноземцям та особам без громадянства в’їзд на територію. Виняток: особи, що мають право на постійне або тимчасове проживання на території України; є подружжям або дітьми громадян України; водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів; члени екіпажів; представники офіційних міжнародних місій, диппредставництв, організацій та члени їх сімей.

Як повідомляв Львівський портал, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

З огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Додамо, що також 13 березня у мерії поінформували, що до Львова привезли 25 експрес-тестів для визначення корона вірусу, які місто закупило самотужки. У Міністерстві охорони здоров’я пообіцяли, що їхні експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Також мерія виділила 50 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, завершення ремонтів у міських лікарнях для можливості облаштування додаткових ліжкомісць.

Львівська обласна рада 12 березня спрямувала 5 млн грн на боротьбу з коронавірусом: за ці кошти закуплять обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

Фото: Державна митна служба України