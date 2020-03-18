Бізнесменів та підприємців Львівщини закликали долучитися до боротьби з коронавірусом

Голова Львівської ОДА Максим Козицький закликав бізнесменів та підпримців Львівщини допомогти у закупівлі медичного обладнання для лікарень, яке необхідне для лікування хворих на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«… Ми маємо стати єдиною, сильною, консолідованою нацією, яка готова гідно і з честю подолати чергове непросте випробовування! Мусимо діяти швидко та ефективно. Закликаю усіх людей доброї волі, бізнесменів, підприємців, депутатів усіх рівнів, меценатів долучитися до збору коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту та іншого медичного обладнання, які зараз вкрай необхідні нашим медичним установам», – написав голова ЛОДА.

За детальною інформацією слід звертатися до координатора за телефоном: +380(67) 3705277 (Ірина).

Реквізити:

Благодійна організація «IЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧI», ЄДРПОУ/ДРФО 41411833,

АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 325321)

Рахунок: No UA593253210000026008053785175 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня),

Адреса вiддiлення: 79024, м. Львiв, вул. Б.Хмельницького, 171

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Як писав Львівський портал, станом на вечір 17 березня в Україні вже 14 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні. Раніше було відомо про один летальний випадок у Житомирській області. Там померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на ранок 18 березня у Львівській обласній лікарні перебувається 24 людини із підозрою на коронавіруус. Зазначимо, що ввечері 17 березня до лікарні потрапила група молодих туристів, що нещодавно повернулась з туру Європою.

Зранку 17 березня із підозрою на коронавірус в обласній інфекційній лікарні перебували 14 людей. За день кількість ізольованих зросла до 16 осіб. Серез них – 39-річний чоловік із пневмонією.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.