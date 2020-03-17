Із підозрою на коронавірус у Львові госпіталізували 14 людей

Станом на ранок вівторка, 17 березня, у Львівській обласній інфекційній лікарні із підозрою на коронавірус перебувають 14 людей, 5 із них – мешканці Львова. Про це під час позачергової сесії Львівської міськради повідомила очільниця міського штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусу Галина Слічна, передає кореспондент Львівського порталу.

В понеділок, 16 березня, із підозрою на коронавірус в обласній інфекційній лікарні перебували 8 людей. За добу кількість ізольованих зросла до 14 осіб, серед них – двоє дітей.

«У всіх 14 осіб є епіданамнез, але не встановлено хвороби. Серед госпіталізованих 5 людей – мешканці Львова. Вчора двом із 14 осіб, термін захворювання яких становить п’ять днів, зробили експрес-тести. Антитіла у них не виявлено», – розповіла Галина Слічна.

Вона зауважила, що провести швидкі тести на коронавірус усім підозрюваним не можуть через те, що у лікарнях немає тест-систем. Також цей аналіз потрібно проводити лише через кілька днів із моменту прояву симптомів.

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Як писав Львівський портал, станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.