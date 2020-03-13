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На Львівщині визначили вісім лікарень, куди госпіталізовуватимуть хворих на коронавірус

Соломія Головіна

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У Львівській області пацієнтів з діагностованими випадками коронавірусу будуть шпиталізовані у такі заклади охорони здоров’я: 8-му міську клінічну лікарню м. Львова, госпіталь ветеранів у Винниках, Стебницьку міську лікарню, Сокальську центральну районну лікарню, Стрийську центральну міську лікарню, Яворівську центральну районну лікарню, Кам’янко-Бузьку центральну районну лікарню. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, передає пресслужба Львівської облради.

 

«Наразі визначені заклади для прийому пацієнтів з коронавірусом. Пріоритетним закладом є інфекційна обласна клінічна лікарня, яка має 410 ліжок, з них 10 ліжок є реанімаційними. Є 8 боксованих палат, які можуть приймати пацієнтів з коронавірусом у кількості до 20-ти пацієнтів. На сьогодні в палатах не перебуває жодного пацієнта з підозрою на корона вірус», – сказав він.

При цьому Андрій Васько додав, що є 660 тисяч масок на базі спецмедпостачання, які отримали з держрезерву, і готові вже розподіляти по установах.

«Ми отримали 73 пульсоксиметри, 73 апарати для дозування медичних препаратів, 64 комплекти ручних апаратів для штучної вентиляції легень та 4 оксигенатори», – зазначив він.

Своєю чергою голова комісії з питань охорони здоров’я, материнства, соціального захисту Ігор Ковальчук наголосив, що днями Львівщина отримає тести на виявлення коронавірусу, які будуть поставлені Міністерством охорони здоров’я. Частину з цих тестів, за його словами, в майбутньому планується реалізовувати через аптечну мережу.

Як відомо через стрімке поширення коронавірусу у світі у Львові та області запроваджено карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. Обмежено проведення спортивно-культурних та інших заходів.

Детальніше про те, які заклади Львова призупинили роботу через карантин, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

Водночас на час карантину УГКЦ не скасовує богослужіння у храмах, натомість львів’ян та жителів області закликає утриматись від походів до церкви і не цілувати ікон.

Як відомо,  в Україні офіційно зафіксували три випадки зараження коронавірусом.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що вже відправили тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Також ми інформували, що в медичних закладах Львова наразі призупинено планову госпіталізацію хворих.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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