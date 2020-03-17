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В Україні вже 14 заражень коронавірусом, 2 – летальні

Ольга Денисяка

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Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них два летальних. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

 

«За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2)», – повідомили у ЦГЗ.

Із виявлених сьогодні:

  • Київська обл. (1) – 44-річний чоловік, що був закордоном;
  • Чернівецька (6)  – 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

Львівський портал повідомляв, що в Україні раніше було відомо про сім випадків захворювання на коонавірус. 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак Раніше було відомо про 5 інфікованих коронавірусом в Україні. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

На Львівщині із підозрою на коронавірус ізолювали уже 14 людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.

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