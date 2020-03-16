Через спекулянтів львівські лікарні залишилися без обладнання і тестів для коронавірусу

За останні три дні у декілька раз зросла вартість медобладнання та захисних засобів, а відтак закупити життєво-необхідну техніку та навіть тест-системи для виявлення коронавірусу стає справжнім випробовуванням. Перекупники примудряються викупляти вже проданий товар, який мав надійти замовникам, а потім намагаються його реалізувати в декілька раз дорожче. Про це заявив львів’янин, громадсько-політичний діяч Ігор Васюник на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ігоря Васюника, за останні три дні вартість медичного обладнання та експрес-тестів для коронавірусу зросла в чотири рази і навіть за новою ціною його не можливо купити.

«Для тих, хто зараз наживається на епідемії – для вас буде свій окремий сайт «миротворець», чорний список. Ще в п’ятницю я особисто замовив спеціальне медичне обладнання – 10 оксигенаторів, які планував передати з партнерами для львівської інфекційної лікарні. Це кисневі концентратори для пацієнтів з легеневою недостатністю – ускладнення, яке дає коронавірус. Саме це обладнання попросили купити лікарі-інфекціоністи і воно має допомагати найшвидше рятувати госпіталізованих з ускладненнями людей. За три дні продавці підняли вартість на обладнання в чотири (!) рази і навіть його вже не було». – повідомив Ігор Васюник.

Він також повідомив, що навіть іноземні компанії скасовують попереднє замовлення експрес-тестів по коронавірусу, бо знаходять покупців, які їх викупляють в рази дорожче.

«Та сама історія з тестами на коронавірус. Три дні переговорів і знайшли. Провели консультацію з головним епідеміологом Львівської області та МОЗ України щодо певного виду тестів іноземного виробника. Радилися щодо їхньої ефективності власне при діагностиці covid-19, бо не всі пройшли сертифікацію. Підготували повну оплату за 1000 тестів, вже чекали поставки… Ці тести ми мали передати в три львівські лікарні. І щойно ввечері мені відповіли, що тести перепродали іншим. Звісно – дорожче, 7000 в одні руки! Не виключено, що для перекупщиків. Ми попереджали продавців, що купуємо обладнання та тести для лікарень, а не для перепродажу. Але бажання заробити на біді і паніці виявилося у декого більшим», – йдеться у повідомленні Ігоря Васюника.

Наразі вдалося закупити 800 спецмасок із найвищим ступенем захисту. Їх 17 березня передадуть львівським медикам, які будуть безпосередньо контактувати із хворими.

«Єдине, що вдалося швидко купити – це 800 масок найвищого ступенню захисту FFP2 та FFP3 для львівських лікарів. Такі маски якраз дуже потрібні лікарям, які контактують з хворими. Завтра передамо їх бригадам лікарів швидкої та в інфекційну. Щоб ви розуміли, сьогодні ці маски вже коштують вчетверо дорожче, а в такій кількості взагалі не купити», – йдеться у повідомленні.

Водночас стало відомо, що Ігор Васюник з командою небайдужих таки налаштовані закупити необхідне обладнання та шукають однодумців. Окрім того він анонсував запуск call-центру, який буде надавати фахові консультації громадянам із питань коронавірусу.

«Ми таки закупимо і обладнання, і тести для львівських лікарень. Зараз всіх закликаю згуртуватися і допомогти. Окрім того, моя команда завтра запускає call-центр. Щоб допомогти пригасити паніку, розвантажити диспетчерів швидкої та міську лінію, які вже не справляються із дзвінками, а також щоб проконсультувати фахово людей. Консультації надаватимуть медики. Завтра повідомлю деталі», – зазначив Ігор Васюник.

У коментарях до допису Ігоря Васюника співвласниця Девелоперської компанії «Моя країна» Тетяна Овчаренко, яка також долучилася до проєкту допомоги, повідомила, що перекупники встигли перехопити й німецький мобільний рентген, який замовив головний лікар Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

До них вже їхав німецький мобільний рентген. Не доїхав – перекупили…», – повідомила Тетяна Овчаренко.

Як раніше повідомляв Львівський портал, медикам «швидких» у Львові кажуть, що експрес-тестів на коронавірус, хоча їх Львову обіцяли завезти ще 15 березня. На 16 березня клінічна лікарня швидкої медичної допомоги має невелику кількість експрес-тестів, і на їх результат доводиться чекати близько тижня.

Водночас у ЛОДА повідомляють, що на Львівщині немає експрес-тестів для виявлення коронавірусу, бо світові виробники не зголошуються на тендерні закупівлі, а вітчизняні компанії досі несертифіковані.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко, якого нещодавно уряд призначив й головним санітарно-епідеміологічним лікарем України, для оперативної закупівлі експрес-тестів і необхідного обладнання місцева влада може не використовувати процедуру тендеру.

«Для ефективної протидії коронавірусної інфекції медобладнання, засоби для діагностики і лікування закуповувати будуть без тендерних процедур за списком, визначеним Кабінетом Міністрів», – наголосив він.

Тим часом в Україні вже зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Із підозрою на коронавірус на Львівщині ізолювали вісьмох осіб.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

З огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Додамо, що також 13 березня у мерії поінформували, що до Львова привезли 25 експрес-тестів для визначення корона вірусу, які місто закупило самотужки. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Також мерія виділила 50 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, завершення ремонтів у міських лікарнях для можливості облаштування додаткових ліжкомісць.

Львівська обласна рада 12 березня спрямувала 5 млн грн на боротьбу з коронавірусом: за ці кошти закуплять обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус читайте ТУТ.