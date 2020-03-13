У Львові заборонено всі масові розважальні заходи

Віднині, 13 березня, у Львові заборонили будь-які масові зібрання. Дозволено лише заходи до 50 осіб, що стосуються життєдіяльності міста й то за згоди штабу. Такі підсумки оперативного засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Львові, передає кореспондент Львівського порталу.

«Заборонено масові заходи (усі!); можливі зібрання до 50 осіб лише за окремим рішенням штабу, якщо вони стосуються життєдіяльності міста», – йдеться у повідомленні штабу.

«Від сьогодні ми вводимо заборону на будь-які масові заходи на території Львова за винятком зібрань до 50 людей, які сприяють забезпеченню життєдіяльності міста (наприклад, сесія Львівської міськради). Але й на такі має бути окреме рішення штабу. Будь-які концерти, фестивалі, заходи у маленьких залах театрів, у розважальних зонах торговельних комплексів, кінотеатри – це все віднині треба припинити. Береженого Бог береже», – прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

Окрім того, продуктовим магазинам та аптекам рекомендували перейти на цілодобовий режим роботи.

Також мерія виділила додаткові кошти на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого необхідного медичного обладнання та перевіряється інформація щодо перебування жінки з коронавірусом з Радомишля (Житомирська область) у Жовківському районі, а не у Львові.

Як відомо через стрімке поширення коронавірусу у світі у Львові та області запроваджено карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. Обмежено проведення спортивно-культурних та інших заходів.

Детальніше про те, які заклади Львова призупинили роботу через карантин, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

Водночас на час карантину УГКЦ не скасовує богослужіння у храмах, натомість львів’ян та жителів області закликає утриматись від походів до церкви і не цілувати ікон.

Як відомо, в Україні офіційно зафіксували три випадки зараження коронавірусом.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що вже відправили тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.