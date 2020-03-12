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Облрада спрямувала 5 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Соломія Головіна

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Львівська обласна рада у четвер, 12 березня, під час пленарного засідання спрямувала 5 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Кошти скерували за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що утворився на початок 2020 року.

Відтак на 5 млн грн збільшили видатки для департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна інфекційна лікарня», де, власне, у разі необхідності надаватимуть допомогу хворим на коронавірус.

Як відомо, перший в Україні випадок зараження коронавірусом виявили 3 березня у Чернівцях.

Через загрозу поширення коронавірусу 11 березня Кабмін ввів в Україні карантин на три тижні. Своєю чергою Львів та Львівщина ухвалили відповідні превентивні карантинні заходи для убезпечення мешканців від вірусу із 12 березня до 3 квітня.

Як писав Львівський портал, ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

Також ЛМР виділити 9 млн грн на закупівлю апарату ЕКМО для лікування хворих на пневмонію.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому у Міністерстві охорони здоров’я поінфоормували, що вже направили тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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