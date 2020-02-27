Все, що потрібно знати про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику та як вберегти себе

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні від нового вірусу померло 2 800 людей. В Україні ж не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірус, але варто бути підготовленими до будь-яких ситуацій, адже недуга вже вирує у Європі. Саме тому Львівський портал розповідає, що таке коронавірус, які його симптоми та як на Львівщині готуються до його появи.

Що таке коронавірус та звідки він прийшов?

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Новий коронавірус – це передусім зоонозна інфекція, тобто вона може передаватися від тварини до людини. У Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що зазвичай, такі віруси не несуть загрози для людей. Проте коронавіруси можуть швидко мутувати та ставати небезпечними.

Перші випадки захворювання на новий вірус зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Тоді більшість людей, уражених новим вірусом, були пов’язані з ринком: продавали продукти, тварин тощо.

Донині у Китаї спостерігається найбільша кількість хворих на цю недугу. Станом на сьогодні там зафіксовано понад 78 тисяч випадків захворювання, з них – 2 744 летальних. Також вірус стрімко шириться світом. Лідерами за кількістю смертей від нового коронавірусу, згідно із даними Wiki, є Іран – 19 смертей, Південна Корея, де недуга забрала життя 13 людей, Італія, де зафіксовано 12 летальних випадків. У той же час, у світі число тих, хто одужав від коронавірусу, становить майже 33 тисячі. Фахівці зазначають, що з усіх захворілих у світі — кожна третя людина вже одужала.

Які симптоми коронавірусу та хто у зоні ризику?

Найпоширенішими симптомами коронавірусу є головний біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, в деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт. Симптоми можуть з’явитися як через два дні після зараження, так і впродовж 14 днів. Інфекція поширюється краплинним шляхом, при кашлянні, чханні та розмові.

80% осіб, які захворіли на коронавірус, мають легкий перебіг недуги або ж середнього ступеня важкості. Однак у деяких випадках інфекція може викликати тяжку форму пневмонії.

Дуже часто перебіг хвороби залежить і від імунітету людини. За інформацією Ради національної безпеки і оборони України, яка в цілодобовому режимі здійснює моніторинг ситуації щодо поширення коронавірусу у світі, найвищий рівень смертельних випадків – 13,5% – серед хворих, яким понад 80 років. Також загроза перенесення важкої форми нового вірусу є і у людей з хронічними захворюваннями: серцево-судинними, діабетом, гіпертонії та ін.

Симптоми коронавірусу нагадують грип або ГРВІ. Саме тому лише за симптомами дуже важко визначити чи це ГРВІ, чи новий вірус. Для отримання точних результатів проводять спеціальні лабораторні дослідження.

Як вберегти себе від нового вірусу?

Медики зазначають, що терапії, яка скерована на знищення самого вірусу, наразі не існує. Так само як і вакцини. Тому фахівці наголошують на потребі якнайретельнішої профілактики захворювання.

Для того, аби вберегти себе від вірусів, слід дотримуватися низки рекомендацій:

часто та ретельно мийте руки з милом чи обробляйте антисептичними засобами;

під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя;

ретельно готуйте їжу, зокрема м’ясо та яйця;

уникайте тісного контакту з тими, хто має симптоми грипу чи застуди;

провітрюйте та зволожуйте приміщення;

намагайтеся уникати скупчення людей;

якщо ви захворіли, то слід залишитися вдома та звернутися до сімейного лікаря.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Тим, хто подорожує, як наголошують у МОЗ, також слід попіклуватися про свою безпеку:

уникайте контактів з людьми, які мають ознаки високої температури або кашляють;

часто протирайте руки антисептичними спиртовмісними засобами або мийте руки;

не торкайтеся очей, носа, рота;

вживайте лише ретельно приготовану їжу;

Натисніть на зображення для його збільшення

Якщо ви вирішили використовувати медичні маски, то слід пам’ятати, що вони є одноразовими та діють лише протягом кількох годин. Втім, медики радять користуватися ними лише при грипі та ГРВІ.

До слова, останнім часом у Львові та області відчутно зріс попит на захисні маски. Навіть деякі львівські ЗМІ повідомляли про їх відсутність у аптеках Львова. Посадовці мерії Львова та ЛОДА не заперечують такий дефіцит та запевняють, що ведуть перемовини із постачальникам.

Який алгоритм дій для людей, які повернулися із країни, де зафіксовані випадки коронавірусу?

Лікарі рекомендують тим, хто повернувся з Китаю або країн, де був зафіксований коронавірус, уважно стежити за своїм здоров’ям. Зокрема:

якщо у людини, яка повернулася із країни, де зафіксовані випадки коронавірусу, відсутня температура та кашель, то особі слід 14 днів перебувати вдома і обмежити свої контакти;

якщо ж все-таки є симптоми, то про це треба повідомити свого сімейного лікаря, щоб забезпечити госпіталізацію пацієнта в інфекційну лікарню для проведення обстеження і взяття всіх аналізів;

якщо після карантину у особи не виникнуть симптоми захворювання, то вона може повертатися до звичайного життя.

Також для людей, які приїхали з-за кордону, розробили онлайн-форму. В ньому особа вказує, звідки вона повернулася, свої персональні дані, дає згоду на їх обробку, зазначає контактні телефони. Згодом інформацію передаватимуть сімейним лікарям на місцях, які будуть здійснювати активний патронаж у телефонному режимі.

Чи безпечно отримувати посилки з Китаю та чи передається вірус через фрукти?

Часто у соціальних мережах серед користувачів виникає паніка через посилки з Китаю та фрукти: більшість вважає, що вони можуть бути переносниками інфекції.

У Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що заразитися новим коронавірусом неможливо через посилку. Та на сьогодні ВООЗ не дає жодних обмежень по торгівлі та переміщенні товарів з Китаю.

Щодо фруктів, то у МОЗ також немає ніяких даних, котрі пов’язували б новий коронавірус з ними.

«Фрукти – непридатне середовище для тривалого виживання вірусу. Ймовірність того, що вірус зможе існувати поза організмом більше 2 діб, зводиться майже до нуля», – пояснюють у міністерстві.

Чи проводитимуть в Україні тести на діагностування коронавірусу?

Як відомо, тест-системи допомагають у діагностиці коронавірусу. Але така перевірка, як наголошують у МОЗ, буде проводитися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, зазначених в рекомендаціях ВООЗ. Для визначення результату необхідно 5-7 годин. Зазначимо, купити тест-систему для самостійного користування неможливо.

Директор ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Роман Павлів 25 лютого під час брифінгу повідомив, що МОЗ отримало від ВООЗ тест-системи для виявлення коронавірусу. У найближчий час Львівська область їх закупить за кошти з резервного фонду.

«У Львівському обласному лабораторному центрі є дві лабораторії – особливо небезпечних інфекцій і вірусологічна, які можуть діагностувати коронавірус. Але затримки були лише у тест-системах. Втім, у найближчий час такі тест-системи будуть закуплені і ми зможемо швидше встановлювати діагнози. Це дозволить проводити протиепідеміологічні заходи з локалізації того чи іншого вогнища. 100% ми не зможемо його виявити та локалізувати, але значну частину нам вдасться своєчасно зробити», – повідомив Роман Павлів.

Чи готові медзаклади Львівщини до коронавірусу?

Станом на сьогодні на території України та Львівської області випадків захворювання на коронавірус не зафіксовано. Втім, 25 лютого у Львівській облдержадміністрації провели засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час нього прийняли рішення про скерування 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на боротьбу з коронавірусом.

Також було визначено Львівську обласну інфекційну лікарню базовою медустановою, яка лікуватиме людей хворих на новий коронавірус, а санаторії «Немирів», що у Яворівському районі Львівської області – місце можливої обсервації.

У Львівській ОДА запевнили, що обласна інфекційна лікарня готова до прийняття пацієнтів. Медзаклад в змозі прийняти до 300 хворих на коронавірусну інфекцію. У відділенні інтенсивної терапії лікарні, де надаватиметься допомога хворим із тяжкою і особливо тяжкою формою перебігу коронавірусної інфекції, є необхідні препарати для проведення штучної вентеляції легень, портативний рентгенівський препарат, УЗД-діагностика, своя лабораторія для проведення усіх необхідних досліджень. Втім, за кошти з резервного фонду планують закупити додаткове медичне обладнання.

«Весь персонал готовий до надання такої необхідної допомоги, ми маємо костюми біологічного захисту, маски, распіратори у необхідній кількості. Лікарня забезпечена запасом антибактеріальних, інфузійних розчинів та інших перепаратів», – зазначив директор Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко.

Посадовці мерії Львова та ЛОДА запевнили, що медики пройшли спеціальні навчання щодо діагностики, лікування цього коронавірусу та використання біозахисних костюмів.

Як попереджають поширення китайського вірусу на території Львівщини?

Після різкого збільшення числа хворих в Італії, де перебуває чимало українських заробітчан, у Львові та області посилили заходи задля попередження поширення нового коронавірусу.

У аеропорту «Львів» запровадили особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10−15 секунд. Таку саму процедуру проводитимуть і у пунктах пропуску на Львівщині. Однак наразі триває закупівля спеціальних термометрів.

Також у пунктах пропуску «Шегині», «Краківець», «Рава-Руська» та поблизу аеропорту «Львів» працюватимуть карети швидкої допомоги, які за потреби транспортуватимуть людей у обласну інфекційну лікарню. Самих прикордонників та працівників аеропорту зараз навчають, як поводитись при випадку виявлення підозри на зараження та як користуватися засобами захисту.

«Прикордонники провели навчання спільно з медичними фахівцями, де було надано інформацію, як їм поводитись при виявленні вірусу. Лабораторний центр сформував дві дезінфікаційні бригади, які повністю забезпечені усіма засобами захисту на випадок виявлення місць зараження», – розповів 26 лютого під час брифінгу директор ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Роман Павлів.

Як поінформував т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, у Львівській області для запобігання захворювання на коронавірус рекомендували припинити масові заходи.

А у Львові, щоб максимально мінімізувати можливість поширення вірусу, було вирішено встановити антисептики для у рук у місцях масового скупчення людей: школах, лікарнях, ЦНАПах, адміністративних будівлях міськради тощо.

Зображення: ЛМР, МОЗ, Щоденний Львів, ЛОДА, РНБО

Відео: МОЗ