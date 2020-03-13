Апарати штучної вентиляції легень, маски і антисептики. Із бюджету Львова виділили майже 50 мільйонів

На боротьбу з коронавірусом у Львові міська рада витратить майже 50 млн грн. Виділення відповідної суми із резервного фонду бюджету міста сьогодні, 13 березня, погодив виконавчий комітет Львівської міськради. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Загалом на антикоронавірусні заходи у Львові скерують 49,5 млн грн. За ці кошти планують:

закупити для лікарні швидкої медичної допомоги апарати штучної вентиляції легень, монітори пацієнта та апарати для визначення газів у крові (40 млн грн);

придбати для медзакладів Львова засоби індивідуального захисту, необхідні розхідні матеріали, антисептичні та дезінфікуючі засоби та медикаменти (5 млн грн);

обладнати приміщення ізоляційного діагностичного корпусу міської дитячої лікарні на вул. П. Орлика для того, щоб оперативно відкрити там відділення невідкладної допомоги (4 млн грн);

закупити засоби індивідуального захисту, антисептики і дезінфектори для працівників ЦНАПів і ЛКП «Центр розвитку туризму» (520 000 грн).

Міський голова Андрій Садовий наголосив, що Львову для належного лікування хворих на коронавірус потрібно близько 100 апаратів штучної вентиляції легень.

Чи вистачить лікарні швидкої медичної допомоги виділених 40 млн грн на придбання стількох апаратів штучної вентиляції легень, у мерії наразі не уточнили. Втім відомо, що всі закупівлі проводитимуться за спрощеною процедурою – шляхом проведення переговорної процедури. Таку можливість передбачає законодавство України при надзвичайних ситуаціях.

«Засобів особистої гігієни має бути достатньо, першочергово – для медиків і людей, які працюють у процесах життєдіяльності міста. Але й для всіх, хто має таку потребу, треба забезпечити наявність масок у Львові… Поки що ми не маємо інформації, на території Львова чи області є люди, які захворіли. Але я думаю, що коли з’являться тести, то ситуація зміниться. Такі реалії. Я думаю, що чим краще ми будемо готові, тим більша імовірність того, що люди переживуть епідемію, яка охопила весь світ, і яка сьогодні вже є пандемією», – заявив Андрій Садовий.

Нагадаємо, через стрімке поширення коронавірусу в світі у Львові та області запроваджено карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. 13 березня у Львові заборонили проведення усіх спортивно-культурних та інших заходів, які збирають більше 200 людей.

Детальніше про те, які заклади Львова 12 березня призупинили роботу через карантин, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням. Водночас на час карантину УГКЦ не скасовує богослужіння у храмах, натомість львів’ян та жителів області закликає утриматись від походів до церкви і не цілувати ікон.

Сьогодні, 13 березня, у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Як відомо, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Одна із хворих, 71-річна мешканка Житомирщини, протягом тижня гостювала у Львові.

Як писав Львівський портал, раніше у ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що вже відправили тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.