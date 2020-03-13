Львів і коронавірус. Музеї, кінотеатри та бібліотеки зачиняють свої двері для відвідувачів

У Львові музеї, бібліотеки та концертні зали призупинять роботу до 3 квітня для убезпечення мешканців від зараження коронавірусом. Відповідне рішення прийняли на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Львівської міськради.

Відтак, до 3 квітня у Львові призупинено діяльність таких установ:

бібліотеки/медіатеки;

музеї;

театри;

Органний зал;

Львівська національна філармонія;

народні доми;

кінотеатри;

Міський молодіжний центр;

концертні зали;

дитячі розважальні центри.

Як відомо, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Нагадаємо, через стрімке поширення коронавірусу в світі у Львові та області запроваджено карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. 13 березня у Львові заборонили проведення усіх спортивно-культурних та інших заходів, які збирають більше 200 людей.

Детальніше про те, які заклади Львова 12 березня призупинили роботу через карантин, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням. Водночас на час карантину УГКЦ не скасовує богослужіння у храмах, натомість львів’ян та жителів області закликає утриматись від походів до церкви і не цілувати ікон.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Додамо, що також 13 березня до Львова привезли 25 експрес-тестів для визначення корона вірусу, які місто закупило самотужки. У Міністерстві охорони здоров’я пообіцяли, що їхні експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Також мерія виділила 50 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, завершення ремонтів у міських лікарнях для можливості облаштування додаткових ліжкомісць.

Львівська обласна рада 12 березня спрямувала 5 млн грн на боротьбу з коронавірусом: за ці кошти закуплять обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.