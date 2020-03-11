У Львові призупиняють навчання через коронавірус

Від четверга, 12 березня, в усіх школах, дитсадках та вищих навчальних закладах Львова призупиняють навчання у зв’язку з загрозою поширення коронавірусу. Про це сьогодні, 11 березня, під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами мера, міська комісія ТЕБ і НС на позачерговому засіданні прийняла рішення ввести обмежувальні заходи, аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові.

Відтак із 12 березня у всіх школах, дитячих садочках, мистецьких установах та вишах вводять карантин. Відновити навчальний процес планують 3 квітня.

«Із 12 березня до 3 квітня навчання буде призупинено. Але у четвер та п’ятницю (12-13 березня, – ред.) школи та садочки все ще працюватимуть, хоча навчання як такого вже не буде. Тому ті батьки, які не мають змогли вже від завтра залишити дітей вдома, матимуть ще ці два дні», – сказав Андрій Садовий.

Протягом усього карантину для дітей та студентів введуть дистанційне навчання.

Нагадаємо, через загрозу поширення коронавірусу із 12 березня Кабмін ввів по всій території України тритижневий карантин. Детальніше про всі обмеження читайте за цим посиланням.

Наразі в Україні зафіксували лише один випадок коронавірусу – у Чернівцях. Хворий перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

Раніше у Львові та області ввели низку профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Так, у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10-15 секунд. Таку ж процедуру проводять і в прикордонникх пунктах пропуску на Львівщині.

Як писав Львівський портал, ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.