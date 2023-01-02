УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ Московському патріархату. У проповіді Лонгин заявляє, що Україна розпочала війну проти Бога й українського народу на догоду сатанинській церкві (вочевидь Православній церкві України – ред.) та свинячим мордам 95-го кварталу (вочевидь правлячій партії «Слуга народу – ред).

«Сьогодні, наша держава, українська, розпочала війну проти Бога, проти церкви Господньої і проти українського народу. Це не боротьба зі злом, не боротьба із ворогом, а боротьба із церквою Бога… Таких безумців я ще не бачив… Вони створили свою сатанинську церкву, яку створили люди, а нашу церкву, яка має вже тисячу років, створив сам Бог… Дуже боляче, що цей народ втратив все і нічого святого у них немає. Вони гнали і розіп’яли Христа і нас розпинатимуть. Вони нічого не бояться, бо не мають сорому, обличчя, нічого… Ці свинячі морди, «95 квартал», який виступив проти Бога, церкви, Біблії і християнства – свинячі морди… Ми служимо Богу у нашій УПЦ (московського патріархату – ред.), канонічній церкві… Вони служителі антихриста, їм хочеться однієї віри і одного царя… Вирішили забрати нашу Києво-Печерську лавру. Можете її забрати – це стіни, але Бога ви не заберете від нас. Готуйтесь, Він вдарить по вас, бо ви протягнули ваші лапи до нашої святині… Що ви шукаєте у нашій церкві… Соромно, що ми живемо в такій державі…» – сказав під час проповіді митрополит Лонгин.

Попри це Лонгин також подякував тим воїнам, які в окопах воюють за Україну і за церкву УПЦ МП.

«У нас з’явилася можливість показати, наскільки ми вірні Батькові нашому небесному і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по-справжньому в Бога, і наскільки ми віддані Йому. Як кажуть, друзі пізнаються в біді, так і сьогодні, справжній православний проявить себе саме в найважчу хвилину для нашої церкви. Нам сьогодні дано чудову нагоду довести, чи гідні ми вічного життя в Царстві Божому. Усім мир», – прокоментував опубліковану проповідь Василь Ломаченко.

На чиєму боці легендарний боксер Ломаченко?

Василь Ломаченко вже невперше висловлює підтримку російській православній церкві в Україні. Боксер регулярно пропагував ідеї братніх народів та наративи московського патріархату в Україні.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року Василь Ломаченко був помічений у Білгород-Дністровському батальйоні територіальної оборони.

У ніч на 12 грудня 2021 року в Нью-Йорку він переміг ганця Річарда Коммі. Після перемоги Ломаченко з’явився в рингу з червоно-жовтим прапором рідного міста Аккермана (Білгород-Дністровського), хоча зазвичай боксери виходять в ринг із прапором рідної країни.

У жовтні 2022 року Ломаченко переміг американця Джемейна Ортіса. Проте після бою він не сказав глядачам жодного слова про війну Росії проти України.

Кому належить Києво-Печерська лавра

Києво-Печерська лавра належить державі і українському народу, а не російйській православній церкві. Найдревніший її монастир Києво-Печерської лаври заснований за київського князя із династії Рюриковичів Ярослава Мудрого ще в 1051 році. У середньовіччі храм був оплотом православ’я Русі – України, а не Росії.

Сьогодні Київський православний монастирський комплекс, переданий в оренду Російській православній церкві в Україні, яка називає себе Українською православною церквою, замовчуючи приналежність до Московського патріархату.

Мінкульт рекомендуватиме не продовжувати з УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври.

Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про свободу совісті та релігійні організації», який передбачає обов’язкову згадку в назві УПЦ Московського патріархату приналежності до РПЦ.

Напередодні Нового року 78% українців висловилисьь, що час розібратися із діяльністю московського патріархату в Україні.

Що цьому передувало

У листопаді 2022 року СБУ відкрила кримінальне провадження після того, як в одному з храмів Києво-Печерської Лаври співали пісень, що вихваляють рускій мір. Священнику Лаври, що молився за «рускій мір», вручили підозру.

З обшуками у Києво-Печерську Лавру прийшла СБУ. Подібні обшуки провели у багатьох областях України.

Під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі в Києві та у храмах УПЦ МП на Рівненщині правоохоронці виявили пропагандистську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ. У керівництва єпархії УПЦ МП на Буковині знайшли проросійські методички та громадянство РФ. Мало того, під час обшуку приміщення УПЦ (МП) на Буковині співробітники СБУ заскочили секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту в ліжку з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі.

Під час нових обшуків УПЦ Московського патріархату на Тернопільщині та Івано-Франківщині правоохоронці виявили купу пропагандистської літератури, яка заперечує існування України як суверенної держави, містить відверті ксенофобські й наневисницькі ідеї.

На Закарпатті під час обшуків єпархії УПЦ Московського патріархату правоохоронці виявили пропагандистську літературу, в якій заперечується право України на незалежність, тексти пісень, якими прославляли «русскую землю» і закликали до «пробудження матушки-Руси».

Під час нових обшуків у єпархіях УПЦ Московського патріархату виявили не лише купу російської пропагандистської літератури, возвеличування «русского міра», патріарха Кіріла та окупаційної армії, а й нацистську символіку, «вчення про сатанізм».

В єпархії УПЦ МП на Буковині знайшли ноутбук з дитячою порнографією.

У Черкаській, Житомирській та Волинській областях у храмах Московського патріархату виявили крадені ікони, паспорти РФ та прапор «новоросії».

Під час обшуків в УПЦ Московського патріархату на Київщині та Херсонщині правоохоронці виявили 16 підозрілих осіб, незареєстровану зброю, російські агітки та золотий герб РФ.

Лише 2 грудня 2022 року Україна запровадила санкції проти Московського патріархату.

7 грудня священник УПЦ (МП), який передавав росіянам дані про позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку на Луганщині отримав 12 років тюрми. Ще один піп утік і перебуває у розшуку.

9 грудня суд у Кропивницькому відправив під нічний домашній арешт колишнього митрополита Кіровоградської єпархії, а нині вікарія Київської УПЦ МП Іосафа (Петро Губень) за підозрою у розпалюванні ворожнечі.

Рада національної безпеки й оборони України 11 грудня запровадила санкції проти ще сімох представників УПЦ Московського патріархату.

14 грудня на території Львівської єпархії УПЦ (МП) антиукраїнську літературу та документи щодо сприяння мобілізації в РФ.

Звідки взялася Православна церква України

Православна церква України – ПЦУ (не плутати із УПЦ МП) є однією з 16 автокефальних православних церков.

ПЦУ з’явилася 988 року з появою Київської митрополії й була анексована Київською митрополіїєю Московського патріархату у 17 ст. Історичну справедливість було повернуто лише після Революції гідності, коли Росія окупувала Крим та розпочала військову агресію на Донбасі.

В цей час почався процес прозріння деяких вірян УПЦ МП, які були обурені, що УПЦ МП що діяла у складі РПЦ, займала антиукраїнські позиції, освячувала зброю терористів та просувала «русский мир» в Україні.

16 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила історичне звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію Православній Церкві України. 22 квітня 2018 року це прохання було прийнято на розгляд Синодом Вселенського Патріархату.

7 вересня 2018 року Патріарх Варфоломій призначив двох своїх екзархів (намісників) у Києві в межах підготовки до надання автокефалії. До Києва прибули архієпископ Данило Памфілійський зі США, а також Іларіон Едмонтонський з Канади.

Ці події викликали шалений опір з боку РПЦ і російської влади. У ворожих ЗМІ лилися потоки лайки та пропагандистських фейків щодо “розкольників в Україні”. Предстоятель РПЦ Кирило навіть прибув у Стамбул для перемовин зі Вселенським Патріархом, щоб зупинити процес надання Україні Томосу (декрету) про автокефалію.

Спротив РПЦ не змінив позиції Вселенського Патріархату. У Варфоломія наголосили, що Україна, Білорусь та країни Балтії є його канонічними територіями. Крім того, Вселенський Патріархат нагадав, що РПЦ й сама не має Томосу про автокефалію а її самостійність була визнана під тиском історичних обставин.

9-11 жовтня 2018 року у Константинополі (Стамбулі) відбувся історичний Синод, на якому прийняли рішення про надання автокефалії Православній Церкві України. Також були прийнята постанова про зняття несправедливих анафем, які Московський Патріархат наклав на митрополита Філарета.

14 грудня, за день до проведення Об’єднавчого Собору українських церков, Вселенський Патріарх Варфоломій грамотою висловив свою підтримку й підтвердив, що санкції з боку УПЦ МП щодо цього заходу не матимуть жодної канонічної сили.

15 грудня 2018 року відбувся помісний Об’єднавчий Собор Православної Церкви України, на якому відбулось об’єднання в одну Церкву УПЦ Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви та частини УПЦ Московського Патріархату. На Соборі також обрали Предстоятеля новоутвореної Православної Церкви України – Митрополита Епіфанія з титулом «Митрополит Київський та всієї України».

5 січня 2019 року у Стамбулі Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній Церкві України. Нарешті, 6 січня 2019 року, під час спільного Богослужіння Вселенський Патріарх вручив предстоятелю ПЦУ сувій з текстом Томосу і жезл митрополита.

Надання томосу про автокефалію ПЦУ не визнала РПЦ, а також їхні сателіти.

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