Боксер Василь Ломаченко переміг американця Джемейна Ортіса у важкому 12-раундовому поєдинку. Усі три судді віддали перемогу Ломаченку – 117:111, 116:112 та 115:113.

Попри те, що на плечі Ломаченка повернувся український прапор, а на його формі та рукавичках були нашиті українські шеврони чемпіон не зробив жодної заяви про війну росії проти України після переможного двобою.

«Я щасливий, щасливий повернутися в ринг. Дякую за організацію чудового шоу-поєдинку, дякую за підтриму вболівальникам. Велика подяка Ісусу Христу, моїй команді, батьку, моєму менеджеру. Я казав, що Ортіс – ТОП-боєць. Ми це знали і готувалися до цього… Моя наступна мета чотири пояси – сказав Василь Ломаченко.

Також нагадаємо, що у травні 2020 року Олександр Усик та боксер Василь Ломаченко потрапив до бази «Миротворця» за зйомки у пропагандистському російському фільмі, де йшлося про те, що рашисти і українці – єдиний народ.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року Олександр Усик заявив, що гордий бути українцем, а Ломаченко був помічений у Білгород-Дністровський батальйон територіальної оборони.

Як відомо, у ніч на 12 грудня 2021 року в Нью-Йорку Василь Ломаченк переміг ганця Річарда Коммі. Після перемоги Ломаченко з’явився в рингу з червоно-жовтим прапором рідного міста Аккермана (Білгород-Дністровського), хоча зазвичай боксери виходять в ринг із прапором рідної країни. Окрім того боксер регулярно пропагував ідеї братніх народів та наративи московського патріархату в Україні.

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