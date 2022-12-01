Вручили підозру священнику Лаври, що молився за «рускій мір»

СБУ повідомила про підозру священнику з Києво-Печерської Лаври, на богослужінні якого прославляли «русскій мір». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі.

Попи московського патріархату підозрюються у виправдовуванні Російської агресії та запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації рашистів, що було вчинене групою осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Що цьому передувало

Нещодавно Києво-Печерська Лавра потрапила у скандал. 12 листопада тут під час богослужіння співали пісень із пропагандистськими тезами та вихвалянням руского міра: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь».

На цей інцидент, який відразу набув значного резонансу у суспільстві, відреагувала СБУ і запевнила, що не допустить проявів руского міра, які шкодять безпеці та інтересам України.

Згодом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

Після цього обшуки в Московському патріархаті пройшли у різних кутках України.

Ррано-вранці 22 листопада СБУ прийшла з обшуками до московських попів у Києво-Печерську Лавру, потім – в осередки УПЦ МП на Рівненщині та Буковині, згодом – на Прикарпатті і Тернопільщині.

Під час обшуків у столиці і Рівненській області правоохоронці виявили пропагандистську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ.

У московських попів на Франківщині й Тернопільщині знайшли купу пропагандистської літератури, яка заперечує існування України як суверенної держави, її мови та самого права на державність. Також спецслужби натрапили на шеврон «великого войска Донского» – незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей.

Всі ці знахідки стали підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ.

По-особливому відзначилась московська церква на Буковині. Крім російського громадянства у керівництва та купи методичок із Кремля, секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту застали в ліжку з 17-річним хлопцем.

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