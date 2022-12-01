На Закарпатті УПЦ МП прославляла «русскую землю» і закликала до «пробудження матушки-Руси»

На Закарпатті під час обшуків єпархії УПЦ Московського патріархату правоохоронці виявили пропагандистську літературу, в якій заперечується право України на незалежність, тексти пісень, якими прославляли «русскую землю» і закликали до «пробудження матушки-Руси». Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Свої безпекові заходи спецслужби проводили 30 листопада спільно з правоохоронцями на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті.

Більше 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа.

Під час обшуків тут виявили чимало агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість із них – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями.

Серед знахідок – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що Росію, Україну та Білорусь «нельзя разделить».

«Попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кіріла Гундяєва, який “благословив” російських військових убивати українців. Навіть розробили так звану “пам’ятку”, де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували “бути відстороненим від усякого священства”», – кажуть в СБУ.

Також у монастирі натрапили на тексти проросійських пісень, якими прославляли «русскую землю» і закликали до «пробудження матушки-Руси».

Усі знайдені матеріали передадуть на відповідні експертні дослідження. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, рано-вранці 22 листопада СБУ прийшла з обшуками до московських попів у Києво-Печерську Лавру, потім – в осередки УПЦ МП на Рівненщині та Буковині, згодом – на Прикарпатті і Тернопільщині.

Під час обшуків у столиці і Рівненській області правоохоронці виявили пропагандистську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ.

У московських попів на Франківщині й Тернопільщині знайшли купу пропагандистської літератури, яка заперечує існування України як суверенної держави, її мови та самого права на державність. Також спецслужби натрапили на шеврон «великого войска Донского» – незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей.

Всі ці знахідки стали підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ.

По-особливому відзначилась московська церква на Буковині. Крім російського громадянства у керівництва та купи методичок із Кремля, секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту застали в ліжку з 17-річним хлопцем.

Що цьому передувало

Нещодавно Києво-Печерська Лавра потрапила у скандал. 12 листопада тут під час богослужіння співали пісень із пропагандистськими тезами та вихвалянням руского міра: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь».

На цей інцидент, який відразу набув значного резонансу у суспільстві, відреагувала СБУ і запевнила, що не допустить проявів руского міра, які шкодять безпеці та інтересам України.

Згодом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

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