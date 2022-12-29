78% українців вважають, що час розібратися із діяльністю московського патріархату

78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність так званої УПЦ (Московського патріархату). 54% із них вважають, що ця Церква має бути повністю забороненою в Україні. Ще 24% виступають не за повну заборону, але за встановлення державного контролю та нагляду. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Водночас 12% українців вважають, що не варто втручатися у справи церкви московського патріархату в Україні, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

Найбільше за повну заборону церкви виступають у центральних регіонах.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.