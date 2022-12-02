ОСТАННІ НОВИНИ

У московських попів виявили «вчення про сатанізм» і нацистську символіку

Наталя Дуляба

|

Під час обшуків у єпархіях УПЦ Московського патріархату виявили не лише купу російської пропагандистської літератури, возвеличування «русского міра», патріарха Кіріла та окупаційної армії, а й нацистську символіку, «вчення про сатанізм». Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Спецслужби завершили контррозвідувальні заходи в об’єктах УПЦ МП у Закарпатській, Рівненській і Житомирській областях. На території єпархій виявлено склади з прокремлівською літературою, нацистську символіку, «вчення про сатанізм» і тексти молитов за Московського патріарха Кіріла.

Крім того, у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі у Хустському районі Закарпаття знайдено символіку забороненої партії «ОПЗЖ» та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України. Також там зберігали пропагандистські книги російських авторів, які виправдовують агресію проти України та закликають приєднуватись до лав окупантів.

А на території Рівненсько-Острозької єпархії правоохоронці натрапили на приховану білоруську готівку та брошури із закликами до укладання миру з «братнім російським народом», прославляння «русской земли» та «русских солдат». Вони написані білоруськими та російськими авторами.

Під час безпекових заходів у Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох Скитах на Житомирщині виявлено осіб, які перебувають на зв’язку з громадянами РФ через анонімні месенджери. Наразі ці контакти вивчають спецслужби.

Крім того, в осередку Московської церкви знайшлась література, присвячена вакцинації проти коронавірусу. У ній, зокрема, йдеться про те, що «вакцина від Covid-19 негативно впливає на мозок і може змінювати особистість».

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій і притягнення винних до відповідальності.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал