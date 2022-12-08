Крадені ікони, паспорти РФ та прапор «новоросії»: що СБУ знайшла в УПЦ МП

Служба безпеки завершила обшуки на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

СБУ повідомляють, що на території єпархій знайшли російські паспорти, прокремлівську літературу, «документи» окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій «л/днр».

Крім того, встановлено, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору – був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих районів півдня України.

На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених рашистами з будинку почесного консулу Литовської Республіки під час окупації Херсону.

В результаті подальшого огляду церковних приміщень знайдено перепустки, виписані на ім’я «федерального советника военно-гражданской администрации рф» та російські паспорти місцевих священників. При чому вони отримали їх цього року, під час окупації Херсону рашистами. За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Крім цього, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині, виявлено прапор так званої «новоросії» та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів. А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами рф. Наразі ці контакти перевіряє СБУ.

У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла. Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські «підручники», в яких вихваляють кремлівський режим.

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.