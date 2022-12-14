Обшуки в УПЦ МП у Львові: що знайшла СБУ

Служба безпеки України знайшла на території Львівської єпархії УПЦ (МП) антиукраїнську літературу та документи щодо сприяння мобілізації в рф. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи в об’єктах УПЦ (МП), що на Львівщині.

«На території єпархії виявлено антиукраїнську літературу російського видавництва, яка нівелює духовне значення української церкви та пропагує міжконфесійну ворожнечу», – йдеться в повідомленні.

При огляді робочих кабінетів та особистих речей отців єпархії виявили:

– фото документу щодо сприяння мобілізації російських громадян – «об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами рф»;

– скрін переписки з звинуваченням натівців у війні в Україні;

– паспорт громадянина України, який фізично вже кілька років не перебуває на території єпархії (його доля невідома) і його розписки щодо повернення боргових зобов’язань.

Всі вилучені матеріали направили на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Нагадаємо, вранці 14 грудня спецслужби почали обшуки в церкві святого Великомученика Георгія УПЦ Московського патріархату, що у Львові на вул. Тараса Бобанича (колишня Короленка), та в осередках релігійни громад Московського патріархату у трьох районах Львівської області.

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