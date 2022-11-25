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У керівництва єпархії УПЦ МП на Буковині знайшли громадянство РФ

Ольга Денисяка

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Служба безпеки України перевірила приміщення УПЦ (МП) на Буковині: знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

«Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію рф, розповідати про нібито утиски «московської церкви» тощо», – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів.

Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка «героя росії», підписана міністром оборони рф за «захоплення Криму» у 2014 році.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні дії.

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Фото: СБУ

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