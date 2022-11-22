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З обшуками у Києво-Печерську Лавру прийшла СБУ

Наталя Дуляба

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Спецслужби проводять безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі, де діє УПЦ Московського патріархату. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Свої контррозвідувальні (безпекові) заходи СБУ разом із поліцією і Нацгвардією проводить на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві з метою протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

«Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян», – кажуть спецслужби.

Тому вказані заходи в центрі московської церкви проводять для:

  • недопущення використання Лаври як осередку «русского мира»;
  • перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
  • вбереження населення від провокацій і терористичних актів.

Територію та приміщення святині правоохоронці обшукують на заборонені до обігу предмети, перевіряють осіб із УПЦ МП на причетність до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Всі ці заходи відбуваються за безпосередньої участі представників церкви.

Як наголошують в СБУ, всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, нещодавно довкола Києво-Печерської Лаври виник скандал. 12 листопада тут під час богослужіння співали пісень із пропагандистськими тезами та вихвалянням руского міра. Це стало відомо після того, як у соцмережах опублікували відповідне відео з церкви. На ньому чутно, як там співають: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь».

На цей інцидент, який відразу набув значного резонансу у суспільстві, відреагувала СБУ і запевнила, що не допустить проявів руского міра, які шкодять безпеці та інтересам України.

Згодом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Додамо, що в Києво-Печерській Лаврі діє УПЦ Московського патріархату. Навесні українці створили петицію, у якій вимагали віддати святиню у підпорядкування Православної церкви України. На це президент Володимир Зеленський уникнув конкретної відповіді, а лише відповів, що УПЦ МП знаходиться у Лаврі на підставі укладеного договору із Кабміном.

Як писав Львівський портал, через повномасштабну війну, яку почала Росія, в Україні суттєво змінилася думка щодо церкви Московського патріархату. Станом на початок квітня половина українців вважала, що її таки потрібно заборонити.

Окремі українські міста почали самі забороняти діяльність УПЦ МП на своїй території. Одним із перших таких рішень прийняв Конотоп, потім естафету перейняли Бровари, на Львівщині – БориславСтрийЛьвів.

Загалом в Україні діють близько 12 тисяч парафій Московського патріархату.

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